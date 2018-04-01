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14悍將出列 EPS逾20元

2018-04-01 04:42經濟日報 記者徐念慈／台北報導

根據全體上市櫃公司2017年財報表現，總計有14家公司每股純益（EPS）超過20元，其中股王大立光再以193.65元傲視群雄。

去年EPS前十名分別是大立光、全銓、精華、統一超、群聯、可成、譜瑞-KY、精測、裕日車、台聯電，除了台聯電外，全是百元以上的高價股。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供
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法人表示，高EPS可當投資依據之一，不過要留意以本業獲利具未來成長性者為優選，可先繞開因業外處分利益或一次性處分收益而推升EPS者，畢竟未來難再有資產可處分或認列來推升獲利成長。

日盛投顧總經理李秀利分析，高價股往往會辦伴隨「高本益比、高EPS」，但若未來沒有高成長，將難以保持在高股價水準，且對投資人來說就算股價僅是持平，也非投資人所樂見。

華南投顧董事長儲祥生分析，這些高EPS個股，首先要留意獲利能能否持續高成長，加上這些高EPS個股多半外資持股比重較高，是外資將本益比拉抬至這麼高的地位，要留心外資動向。

以大立光來說，去年EPS達193元，但先前市場假設其能高速成長，所以先前給予25倍的本益比，但隨著iPhoneX銷售不佳，手機產業來到相對飽和的市場且競爭者又靠攏，市場修正本益比，讓近期股價相對修正。

至於台股可留心產業部分，保德信高成長基金經理人兼大中華投資組主管葉獻文分析，目前相對看好電子原物料（DRAM、Wafer）、IC設計（高速傳輸介面、中國手機）等題材，由於中美貿易戰尚待撥雲見日，投資人宜分批進場。

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