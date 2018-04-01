五族群獲利猛 躍盤面焦點

2018-04-01 04:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



上市櫃公司2017年財報昨（31）日全數出爐，三大名師表示，以營運表現來看，塑化、半導體元件、被動元件、面板、電競與挖礦等五大族群，均繳出耀眼成績單，躍居為年報效應的盤面焦點。 圖表／經濟日報提供 分享 facebook

法人圈預估，今年上市櫃企業獲利將較去年攀升，且受惠於資金行情的效益，仍有利於台股發揮，電子、傳產有望輪動表態。

近期台股高檔震盪，隨著年報公布告一段落，上市櫃公司的營運狀況也將現形，在財報效應下，個別股的股價仍將會出現同步調整情況。

台新投顧副總經理黃文清表示，年報揭露之際，只要是年報業績表現優異的個股，股價上相對都有抗跌表現，若能再跟隨市場買盤腳步「汰弱擇強」，則可規避大盤短線上的震盪風險。

根據統計，台股各大產業次族群中，觀察去年的財報表現，電子族群中，以半導體元件、被動元件、面板、電競與挖礦的營運表現相對出色；至於傳產，則以塑化的財報數字較佳。

塑化方面，國際油價前年底觸底翻揚，帶動塑化產品彈升，其中台塑四寶合計將發出1,777.7億元現金股息；此外，全球景氣持續回升，且石油巨頭沙烏地阿美公司Aramco計畫IPO（首次公開發行），今年塑化產業仍不看淡。

第一金投顧董事長陳奕光指出，半導體元件部分，受惠物聯網、AI、電動車等半導體終端應用百花齊放，致使製造各種晶片基礎的矽晶圓面臨大缺貨。

被動元件方面，沉寂多年的被動元件去年報價連續上調，並由電容起頭。此外，漲價風也吹向晶片電阻，去年底中國昆山市祭出限污令，衝擊晶片電阻產能釋放，今年初龍頭廠就宣布45%品項漲價15%至20%。

日盛投顧總經理李秀利認為，面板產業儘管今年獲利預期較去年滑落，但面板報價歷經庫存調整，且第2季有世足賽激勵，預期面板跌幅可望收斂；驅動IC封測廠頎邦，受益8K TV和高屏佔比手機趨勢，去年每股純益（EPS）在3元以上，市場看好今年成長性。

至於電競與挖礦，個人電腦（PC）連續衰退之際，電競市場方興未艾，加上虛擬貨幣帶動挖礦商機，造成高階顯卡缺貨，也帶動相關晶片、零件、記憶體等需求。

近來比特幣價格波動巨烈，一些業者也視挖礦業務是機會財，然而，一線板卡廠在電競方面多有著墨，今年輝達Volta架構的CP將問世，可望帶動另一波電競換機潮。