學倫案不斷 學者：立法賦予學校司法調查權

2018-04-02 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



陳慶士。報系資料照 分享 facebook 學倫案不斷，中研院院士、教育部前部長曾志朗表示，台灣政府應該修法，建立更嚴謹的調查制度，學校也應建立權威性的機制，對學者才有「警告」效果；中研院基因體中心研究員阮麗蓉指出，目前在台灣，學校進行學術倫理調查時，沒有司法調查權，例如不能扣實驗室筆記本，她呼籲，台灣必須立法，比照美國ORI，建立司法給予學校的調查權，以及撤稿懲處機制，不然只是空談。

「不能等出了問題，請研究者拿出東西，如果研究者不拿，就拿他一點辦法都沒有。」曾志朗認為，一定要立法，各部會好好討論，賦予學校調查權，也才能保護真正認真在做研究的人，「不要因為一兩個人，使得台灣很多研究者都被質疑，對他們不公平。」

阮麗蓉表示，美國的ORI是有司法調查權的，一旦有違反學術倫理情事，學校可以封鎖實驗室筆記本，但台灣目前沒有這個法律。因為法律的不健全，導致審查委員第一時間不能扣實驗室筆記，也沒有相關的撤稿懲處機制。

她以這次的陳慶士案為例，是俄亥俄州立大學報告「建議撤稿」。撤稿通常是通訊作者和期刊的事。但有確認造假事件，學校和提供研究經費的政府單位也可直接要求期刊撤稿。期刊也可主動調查，但通常意願不高。

此外，之前的郭明良事件，科技部與教育部宣布郭明良處分停權10年，並追回經費154萬餘元。對此，曾志朗說，懲罰這麼輕，怎麼會有嚇阻作用，「沒有看到台灣、科技部拿出決心」，對如此明顯、證據充足的案件加以規範。「這種不痛不癢的懲罰，民眾是不會滿意的。」

曾志朗直言，這些研究者拿了這麼多研究經費，這些都是公眾信託給研究者的錢，國家有必要進行制度上的懲罰。他舉例，哈佛大學一旦研究者出了問題之後，哈佛立刻就把一千萬多元研究費以最快速度主動還給美國國家衛生研究院（NIH）。

阮麗蓉也說，郭明良當時只追回人事補助費近150萬，也就是每月一萬元的主持費，「實在太少了」，郭領的研究經費遠遠比這個高太多，但又作假，這些錢跑到哪裡去了？好像也沒有法律可以追。

世新大學社會心理學系主任詹昭能說，科技部對於學術倫理的懲處，很明顯就是「高高舉起、輕輕放下」，這種大咖做了這種嚴重的違規案件，懲罰也不過如此而已，後面的人就會有樣學樣、挺而走險。反觀國外的處理方式則是壯士斷腕，處理明快，因為違反學術倫理在國外是很嚴肅的事，在國內則是能拖就拖，當初的郭明良就是一直在掙扎、抗辯。

詹昭能直言，主管機關一直沒有很認真看待學術倫理這件事，而且又偏偏「用錯了藥」，真正問題其實出在學術界大咖身上，卻要助理教授或資淺教師上學術倫理課，「真的是一大笑話」，這種事情絕對不會發生在國外。