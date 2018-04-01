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陳慶士在中研院有無不當利益？ 監委擬調查

2018-04-01 23:51聯合報 記者許家瑜林麒瑋劉宛琳馮靖惠洪敬浤／連線報導

中研院生化所前所長陳慶士涉造假，重創我國在國際學術倫理的名譽。 圖／聯合報系資料...
中研院生化所前所長陳慶士涉造假，重創我國在國際學術倫理的名譽。 圖／聯合報系資料照片
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中研院生化所前所長陳慶士遭查出論文造假，重創我國在國際學術倫理的名譽，監察院今天將開會討論，監察委員仉桂美表示，了解相關事證後，再決定是否申請自動調查，「查的可能性滿高的」。立法院教育文化委員會也要舉行公聽會討論此案。

監委蔡培村說，陳慶士在中研院期間是否有相關衍生問題，或是獲得不當利益，這部分今天教文委員會開會討論，預計本周就會有結果。

立法院教育文化委員會召委、民進黨立委鍾佳濱表示，陳慶士違反學術倫理案並非個案，是結構出了問題，他將安排公聽會，以論文造假為題討論台灣學術機構的統整，確認究竟要由哪一個部會來管理論文造假案

中國醫藥大學二月才借調陳慶士，擔任多系所的兼任講座教授。中醫大表示，將了解事件原委，並約談陳慶士，送教評會處理。至於會不會要求陳離開職位？中醫大不願意多談。

校方表示，調查主導權在中研院，學術倫理調查需要冗長、縝密過程，校方會依照程序處理。

陳慶士今年參與高教深耕計畫第二部分的「新藥開發研究中心」，為何教育部沒事先審核？教育部高教司副司長朱俊彰說，審查主要依校方送到教育部的計畫，每個研究中心參與的研究人員和老師相當多，無法逐一做學倫審查，「有實務上的困難。」

陳慶士論文造假案高教深耕計畫立法院

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