陳慶士論文造假案 中研院士：科學最重要的是「真」

2018-04-01 13:36 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ／台北報導



陳慶士案讓中研院蒙上陰影。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

因論文造假案爆光，昨天火速請辭中研院特聘研究員獲准的陳慶士，被查出八篇造假論文中，最早發表時間始於2006年， 時間長達12年。 中央研究院院士陳培哲表示「令人遺憾」，呼籲有透明、公正的程序來迅速處理類似學術倫理案件。

央研究院院士、成功大學前校長賴明詔指出，看到消息後「非常震驚也難過」，從事科學研究的人，「真」是最重要的。科學如果不「真」，就不算科學。他提醒年輕一輩的科學家，一定要保持「真」的原則，不能造假，這是科學最基本的原則，希望每一個科學家都要謹記。

賴明詔也表示，俄大公布調查報告後，中研院馬上採取行動，中研院的處理是切當的。

國際知名的《科學》期刊，3月30日引用美國俄亥俄州立大學公布的調查報告，指中研院生化所前所長陳慶士在該校任職期間完成的八篇論文「有意篡改數據」，建議他「立即撤稿」。

陳培哲引用孟子名言「徒善不足以為政，徒法不能以自行」，強調「善念和律法合作，才能損害減到最小。」但他也坦言，學倫事件是不可能不出現的，只要看看Science或retraction watch 就能了解。

陳培哲表示，有兩件事值得注意：當年聘任陳慶士為生化所長，自候選人中最後決定所長人選的院長(當時為中研院前院長翁啟惠)是否考量周全；第二是這些建議撤回的論文，是否對研究生、第一作者有影響。陳慶士指導過多位台灣去的學生，目前也有些在台灣工作，不知有無影響。