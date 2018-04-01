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陳慶士去年還申請計畫 中研院：沒讓他過

2018-04-01 13:36聯合晚報 記者何定照╱台北報導

陳慶士案，讓中研院蒙上陰影。 圖／聯合報系資料照片
陳慶士案，讓中研院蒙上陰影。 圖／聯合報系資料照片
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遭美國俄亥俄州立大學查出八篇論文數據造假的中研院前特聘研究員陳慶士，去年8月就已請辭中研院生化所長。外界質疑中研院早知陳慶士有問題，怎讓他繼續擔任特聘研究員並支薪，中研院學術諮詢總會執行秘書孫以瀚表示，中研院因為無確切事證，不得不等美方調查出來才處理；不過陳去年申請的計畫，中研院沒讓他過。

目前中研院已立即交學術倫理委員會調查此事，孫以瀚說，認定有錯誤，就會處分，最重是解職並追回研究經費，是否追回薪水就還不確定。院長廖俊智很關心此事，表達很遺憾，要他們盡快處理。

美國俄亥俄州立大學發布報告後，國際知名期刊《科學》網站也立即發布此事。孫以瀚表示，陳慶士去年9月告知中研院正受美國調查，但那時沒講很清楚，「我也是昨天看台灣新聞，才知道問題這麼嚴重」。

孫以瀚說，陳慶士當時說，他所有資料、數據都被美方查扣，中研院基於所有資料都在美國校方那裡，且美國的調查都還沒出來，基於沒有確切證據，自然無法做出處分，何況也得讓當事人有足夠機會為自己說明，不過從去年底，中研院已啟動學術審議程序，做過初步分析。

孫以瀚說，中研院是可以向美國校方申請陳慶士相關資料複本，不過當時他們想說美方都還沒結論，應該也不會先給，過去也沒類似案例。

外界質疑中研院歷經翁啟惠案，明明已啟動學術倫理相關規則及各級辦公室，為何還發生此事？孫以瀚表示，院方已加強事前開學術倫理相關課程，可惜還是有人會犯。中研院並非處理慢，去年得知此事後，陳慶士向中研院申請的有個計畫案就沒過。只是中研院基於法規， 但在沒正式認定前，只能假定陳慶士無辜，司法上也是如此，何況這事又在國外發生。

陳慶士昨天發表公開信，指在國際期刊發表論文遭指控造假一事，確有「數據結果未按規定逐日記錄」以致事後不利舉證，卻也不察有誤，對此他深感抱歉，願為自身督導不周負起全部相關責任。不過陳慶士的說法，與美國調查報告指是陳個人主動造假數據，有極大差異。

中研院陳慶士論文造假案

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