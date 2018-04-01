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科技部：陳慶士案 最重終身停權、追回補助

2018-04-01 13:36聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

前年爆發台大郭明良論文造假事件，科技部最後對郭明良處以停權10年，並追回154萬...
前年爆發台大郭明良論文造假事件，科技部最後對郭明良處以停權10年，並追回154萬餘元研究主持費。圖為台大校園。 圖／聯合報系資料照片
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中研院生物化學研究所特聘研究員陳慶士，被美國俄亥俄州立大學查出八篇論文造假。科技部表示，目前正依程序啟動調查，科技部共補助陳慶士兩件、經費合計超過3000萬元的計畫，被問到經費是否會追回，科技部研究誠信辦公室主任林廣宏表示，要看審議結果而定，最嚴重情況是，終身停權，並且追回經費。

科技部表示，陳慶士有一件在105年度核定的多年期計畫共新台幣1110萬元，另有一件103年度核定、現在已經執行完畢的計畫補助 2600萬元，不過他接替擔任主持人的期間約占計畫期間30%，目前無審查中的計畫申請案。

科技部指出，目前正依學術倫理案件處理及審議要點的作業程序啟動調查。

林廣宏表示，如果調查結果，陳慶士確實違反學術倫理，將會予以處分；一個是停權，不能再申請科技部計畫，另外一個是追回經費，將視審議會的調查結果而定。最嚴重的狀況是終身停權，至於追回經費的額度，會依據陳慶士違反學倫的嚴重情況而定。

台大前年11月爆發嚴重違反學術倫理案，郭明良、張正琪團隊多篇癌症研究成果涉造假，逾20篇論文遭檢舉。科技部最後對郭明良處以停權10年，並追回154萬餘元研究主持費。

另外，台大前校長楊泮池因與郭明良合作，擔任重要作者兼行政學術主管，有督導不周責任。

陳慶士郭明良論文造假案

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