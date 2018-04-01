陳慶士論文造假案 監院明討論調查

2018-04-01 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



中研院前生化所所長、癌症學者陳慶士，日前遭美國俄亥俄州立大學(OSU)踢爆他在2006至2014年間所發表的8篇研究論文涉嫌造假，但陳在去年9月就辭去俄亥俄州立大學教職，也在去年8月辭去中研院生化所長。對於陳慶士嚴重毀損我國在國際學術倫理的名譽，監察院多名監委都表示將深入調查。

監委包宗和表示，由於陳慶士之前在美國大學任教，擔任中研院生化所所長期間，是否有涉及用相關的假研究申請研究經費和預算，將會積極了解，因他在中研院的職位全都辭去，但不代表就不用負責任，相關在中研院期間的問題，也仍是要追究。

「預計明日教文委員會開會討論」。監委蔡培村表示，陳慶士遭踢爆案算是在國內學術界非常大的問題，他在中研院期間是否有相關衍伸問題，以及在美國大學任教期間，是否有回國繼續以該研究獲得不當利益，這部分會與教育文化委員會的監委們共同討論，預計明、後天就會有結果。

監委仉桂美表示，過去都有都有調查處理過相關學術造假和涉及學術倫理的案子，大致來說，只靠監督是不夠的，必須還要學術單位的自律，在這樣雙管齊下才能真正鞏固學術界。