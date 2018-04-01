親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黃煌雄掌促轉會
陳慶士論文造假
政要花蓮拚觀光
藍綠各黨拚選戰
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

愚人節不快樂？綠委：被國民黨愚弄幾十年

昔獲保險「行銷王」獎 女吸毒後離婚睡藥頭

陳慶士論文造假案 監院明討論調查

2018-04-01 12:40聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

中研院前生化所所長、癌症學者陳慶士，日前遭美國俄亥俄州立大學(OSU)踢爆他在2006至2014年間所發表的8篇研究論文涉嫌造假，但陳在去年9月就辭去俄亥俄州立大學教職，也在去年8月辭去中研院生化所長。對於陳慶士嚴重毀損我國在國際學術倫理的名譽，監察院多名監委都表示將深入調查。

監委包宗和表示，由於陳慶士之前在美國大學任教，擔任中研院生化所所長期間，是否有涉及用相關的假研究申請研究經費和預算，將會積極了解，因他在中研院的職位全都辭去，但不代表就不用負責任，相關在中研院期間的問題，也仍是要追究。

「預計明日教文委員會開會討論」。監委蔡培村表示，陳慶士遭踢爆案算是在國內學術界非常大的問題，他在中研院期間是否有相關衍伸問題，以及在美國大學任教期間，是否有回國繼續以該研究獲得不當利益，這部分會與教育文化委員會的監委們共同討論，預計明、後天就會有結果。

監委仉桂美表示，過去都有都有調查處理過相關學術造假和涉及學術倫理的案子，大致來說，只靠監督是不夠的，必須還要學術單位的自律，在這樣雙管齊下才能真正鞏固學術界。

仉桂美說，學術界中某些領域確實有發生比較多的造假案件，但學術是國家競爭力的重要關鍵，而研究體系是國家的大腦智庫，有研究結果後才會有後續執行，這對社會發展很有關係，因此將待近一步事證都清楚後，會進行調查。

中研院前生化所所長陳慶士。圖／中研院提供
中研院前生化所所長陳慶士。圖／中研院提供
分享

中研院陳慶士

相關新聞

俄大學生報：陳慶士2001年研究就開始造假

2018-04-01 12:26

科技部：陳慶士案 最重終身停權、追回補助

2018-04-01 13:36

陳慶士論文造假案 中研院士：科學最重要的是「真」

2018-04-01 13:36

陳慶士去年還申請計畫 中研院：沒讓他過

2018-04-01 13:36

讓陳慶士參與高教深耕 教育部：無法逐一審核

2018-04-01 13:36

陳慶士2001年就開始研究造假 監委要查

2018-04-01 13:16

陳慶士爆論文造假 葉毓蘭：跟詐騙犯比絲毫不遜色

2018-04-01 12:02

論文造假層出不窮 綠委：開公聽會統合權責機關處理

2018-04-01 11:59

陳慶士論文造假爭議 中醫大：依程序處理

2018-04-01 11:29

陳慶士論文造假 去年還申請計畫 中研院：沒讓他過

2018-04-01 11:16

論文造假 陳慶士參與高教深耕 教育部：無法逐一審核

2018-04-01 11:07

違反學倫案 郭明良曾被科技部追回154萬元

2018-04-01 10:40

談陳慶士案 中研院士：震驚難過 善念和律法必須合作

2018-04-01 10:28

台大案vs.俄大案 學者：台灣沒有學倫醜聞調查能力

2018-04-01 03:35

連爆論文造假「台灣形象雪上加霜」

2018-04-01 00:06

中研院前所長陳慶士8論文涉造假 美要求撤稿

2018-04-01 00:02

涉造假論文中研院研究員 執行科技部逾3千萬計畫

2018-03-31 19:47

陳慶士8論文遭撤 中研院：台灣學者最嚴重的國際處分

2018-03-31 13:45

特聘研究員陳慶士涉論文造假 中研院：遺憾 調查中

2018-03-31 12:21

陳慶士8篇論文造假 辭俄亥俄州立大學教職

2018-03-31 12:07
看更多

熱門文章

蔡英文說重話「不利扁保外就醫」羅智強：講得夠白

2018-03-31 20:41

林佳龍在台中買房子了！國美館前7千萬豪宅

2018-03-31 14:27

研讀蔣介石日記 郝柏村：果然鬥不過毛澤東

2018-04-01 10:00

為何婉拒促轉會委員？陳翠蓮打破沉默談黃煌雄

2018-03-31 15:16

蔡總統説重話 扁新勇哥物語：跌跪地上呼總統英明！

2018-03-31 18:31

海官新生被操找家長施壓校方默默吞 國防部解密

2018-04-01 03:41

上「國軍online」打工 一年做29天多賺3萬7 划算嗎？

2018-04-01 08:00

扁：再關押我對民進黨才有好處？

2018-04-01 00:25

愚人節提前一天?軍史館烏龍 美國空軍一號變國軍

2018-03-31 16:34

獨派頻丟鞋抗議 柯文哲：這國家爛掉了

2018-04-01 11:02

民進黨北市不提人？呂秀蓮：好像我跟姚文智都不是人

2018-03-31 18:05

台大案vs.俄大案 學者：台灣沒有學倫醜聞調查能力

2018-04-01 03:35

柳惠千接副侍衛長 繼任者也是幻象特技飛官

2018-03-31 19:51

蔡英文陳水扁隔空對決 游梓翔：台灣民主大笑話

2018-04-01 10:40

【即時短評】林佳龍搞定「房事」 終結一個選舉戰場？

2018-04-01 00:26

今年前三個月 正副元首維安已動用16萬人次

2018-03-31 18:16

林佳龍、胡志強選舉辯論 曾為「房事」擦火花

2018-03-31 15:22

中研院前所長陳慶士8論文涉造假 美要求撤稿

2018-04-01 00:02

酸賴清德「乾淨煤」應獲諾貝爾　洪孟楷發愚人節自冉報

2018-04-01 09:03

觀察站／轉型正義 黃煌雄6字箴言能落實嗎？

2018-04-01 00:34

涉造假論文中研院研究員 執行科技部逾3千萬計畫

2018-03-31 19:47

俄大學生報：陳慶士2001年研究就開始造假

2018-04-01 12:26

高鐵南延下月23日審議 鍾佳濱：不只南延更應東進

2018-03-31 14:13

連爆論文造假「台灣形象雪上加霜」

2018-04-01 00:06

論文涉造假 陳慶士發公開信道歉

2018-04-01 00:34

扁頻爆料 蔡英文重話：對保外就醫非好事

2018-04-01 00:25

愚人節不快樂？綠委：被國民黨愚弄幾十年

2018-04-01 12:53

為何接促轉會主委？黃煌雄：它不是戰場 而是要和解

2018-03-31 14:39

黃煌雄掌促轉會 黃國昌諷：正義丟到垃圾桶就好了

2018-03-31 22:58

獨／陳師孟提修監委自律規範 想拿掉「超黨派」

2018-04-01 12:26

游錫堃參選意願增？挺游議員：關鍵在黨中央沒人來問！

2018-03-31 15:40

陳慶士論文造假 去年還申請計畫 中研院：沒讓他過

2018-04-01 11:16

黃煌雄接促轉會盼和解 徐永明：醜陋的交易

2018-03-31 19:51

陳慶士爆論文造假 葉毓蘭：跟詐騙犯比絲毫不遜色

2018-04-01 12:02

縣市長選舉 民調：35.9%優先考慮民進黨

2018-04-01 10:55

談陳慶士案 中研院士：震驚難過 善念和律法必須合作

2018-04-01 10:28

增額北市議員提名　國民黨：等吳碧珠確定動向

2018-03-31 20:01

小英稱勇哥物語不利扁保外就醫 孫大千：施壓封口

2018-04-01 09:18

蔡總統大啖鳳梨 媒體拋開禁忌吃了起來

2018-03-31 14:02

親民黨18歲了 宋楚瑜：熟橘不會變綠

2018-04-01 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top