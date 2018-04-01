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俄大學生報：陳慶士2001年研究就開始造假

2018-04-01 12:26聯合報 記者季晶晶╱即時報導

中研院前院士陳慶士（翻攝／成功大學網站）
中研院前院士陳慶士（翻攝／成功大學網站）
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美國俄亥俄州立大學學生報「明燈」（Lantern）報導，該校的癌症頂尖研究員、台灣學者陳慶士自2001年起的研究就開始造假，幾乎是服務於該校的近20年全部時間。

陳慶士被迫辭去在俄亥俄州立大學藥學院及癌症研究中心的職務，因為該校內部調查發現，他有14項研究專案刻意且「魯莽」造假。

曾任台灣中研院生化所所長的陳慶士被發現，自2001年起研究開始造假。該校上周五宣布他離職的消息，並公開調查文件，距離他辭職逾五個月。

陳慶士曾因開發出兩種抗癌藥的突破性研究專案，榮獲俄亥俄州立大學頒「2010年年度創新者獎」，但這也導致陳慶士的垮台。研究內容是關於他2008年開發出來並授權給一家生技藥物公司進行病患測試的藥物，那份研究有他造假的數據。

陳慶士有不當行為的調查結果已通知給採用或公布其研究結果的六大機構和組織，分別是數據安全監測委員會、西方人體試驗委員會、食品藥物管理局、人體研究保護辦公室、俄亥俄州立大學創新基金會，以及生物製藥公司Arno Therapeutics。

根據美國國家衛生研究院（NIH）資料庫，陳慶士任職俄亥俄州立大學期間，收到NIH逾800萬美元（約台幣2.34億元）的研究經費，他也申請到其他單位的經費。根據俄亥俄州立大學發言人戴維，大約590萬美元被用來資助和陳慶士不當行為有關的研究。

陳慶士不當行為的調查源起於有人以匿名電郵檢舉，提出6項造假指控。調查最後一路追溯至2001年，發現另外15項指控。調查人員沒收陳慶士個人筆電和外接硬碟。這後來成為重要證據，因為實驗室的電腦和伺服器並未留存資料。

他的硬碟存有原始資料和載明日期的影像檔，顯示他篡改數據以支持研究發現。其中有一例，陳慶士承認通過錯誤標註實驗條件來篡改數據，因為他對一名研究生沒能更快完成工作感到沮喪。

部分造假行為可能影響到陳慶士研究中參與測試的癌症病患。根據調查文件，他篡改人體臨床實驗中用到的化合物數據，是「很嚴重也極危險的」行為。

根據調查，陳慶士把問題歸罪博士後研究員或其他實驗室工作人員，但調查證明，有14項不同的研究遭造假，陳慶士須單獨負起責任。除他之外，其他共同作者並無不當之舉。

調查委員會自2017年3月29日起開會研究相關指控，至9月8日作成結論並建議開除陳慶士，儘管他已經認錯並自請辭職。

陳慶士癌症生技

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