論文造假層出不窮 綠委：開公聽會統合權責機關處理

2018-04-01 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



中研院生化所前所長陳慶士遭爆8篇學術論文造假，美國俄亥俄州立大學建議「立即撤稿」，重創台灣的國際形象。對此，立法院教育文化委員會召委、民進黨立委鍾佳濱表示，論文造假並非個案，是結構出了問題，他將安排公聽會，以論文造假為題討論台灣學術機構的統整，他認為，必須有一個權責機關出來處理避免此事再繼續發生。

鍾佳濱表示，他不會因為單一個案請相關部會做專案報告，因為這是「結構的問題」，應該要著重於對高等教育學術機構的論文升等造假問題，討論是否要有專屬的權責機構來處理。

鍾佳濱表示，論文不管在高等教育師資或是學術機構的升等都是很重要的，所以這樣的論文應該受到什麼樣的機制來進行審核，都要好好來檢討，論文造假這個到底誰要管，他主張開公聽會來討論。

鍾佳濱說，論文審查是一個學術研究核心價值的問題，學術背後的倫理問題反映出台灣學術研究權責單位的分散，應該讓一個單位統合來管理，訂定一個可以衡量的標準，不然很容易公說公有理，婆說婆有理，最後又變成另一個「管案」的藍綠鬥爭。

教育文化委員會委員、國民黨立委柯志恩表示，台灣目前最大的問題就是缺乏一個可以追查論文抄襲的單位，所以這部分還是只能靠大家對於倫理上的一個覺知，但其實抄襲的問題全世界都一樣，現在都只能靠他人舉發才能發現。柯志恩也說，現在網路發達，如果有抄襲用搜尋就能發現，所以舉報其實很容易。