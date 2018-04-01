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陳慶士論文造假 去年還申請計畫 中研院：沒讓他過

2018-04-01 11:16聯合報 記者何定照╱即時報導

中研院生化所前所長、特聘研究員陳慶士，3月30日遭美國俄亥俄州立大學發布調查報告指出任職該校發表的8篇論文數據造假，昨向中研院請辭特聘研究員獲准。外界質疑中研院早知陳慶士有問題，怎讓他擔任特聘研究員，中研院學術諮詢總會執行秘書孫以瀚表示，中研院因為無確切事證，不得不等美方調查出來才處理，不過陳去年申請的計畫，中研院沒讓他過。

美國俄亥俄州立大學發布報告後，國際知名期刊《科學》網站也立即發布此事。孫以瀚表示，陳慶士去年9月告知中研院正受美國調查，但那時沒講很清楚，「我也是昨天看台灣新聞，才知道問題這麼嚴重」。

孫以瀚說，陳慶士當時說，他所有資料、數據都被美方查扣，中研院基於所有資料都在美國校方那，美國調查都還沒出來，他們基於沒有確切證據，自然也無法做出處分，何況也得讓當事人有足夠機會為自己說明。

孫以瀚說，中研院是可以向美國校方申請陳慶士相關資料複本，不過當時他們想說美方都還沒結論，應該也不會先給，過去也沒類似案例。

外界質疑中研院歷經翁啟惠案，明明已啟動學術倫理相關規則及各級辦公室，為何還發生此事？孫以瀚表示，院方已加強事前開學術倫理相關課程，可惜還是有人會犯。

孫以瀚說，中研院對此並非處理慢，去年得知此事後，陳慶士向中研院申請的有個計畫案就沒過。只是中研院基於法規， 但在沒正式認定前，只能假定陳慶士無辜，司法上也是如此，何況這事又在國外發生。

目前中研院已立即交學術倫理委員會調查此事，孫以瀚說，認定有錯誤，就會處分，最重是解職並追回研究經費，是否追回薪水就還不確定。

孫以瀚也表示，院長廖俊智很關心此事，表達很遺憾，要他們盡快處理。

中研院前特聘研究院陳慶士。圖/翻攝自網路
中研院前特聘研究院陳慶士。圖/翻攝自網路
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中研院陳慶士

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