論文造假 陳慶士參與高教深耕 教育部：無法逐一審核

2018-04-01 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



中研院生化所前所長陳慶士。 圖／翻攝自中研院網站 分享 facebook 中研院生化所特聘研究員陳慶士被查出論文造假，去年8月和9月分別辭去中研院生化所長、美國俄亥俄州立大學教職，但之後仍續任中研院特聘研究員，且在今年2月借調到中國醫藥大學任教，並參與高教深耕研究中心計畫。為何教育部沒事先審核陳涉及重大學倫案，教育部高教司副司長朱俊彰表示，教育部沒有逐一、每位老師做學倫審查，「有實務上的困難。」

朱俊彰表示，進行高教深耕計畫審查時，主要是依據校方送到教育部的計畫，其中的領域發展優勢和未來規畫進行審查。因為每個研究中心參與的研究人員和老師相當多，所以沒有逐一進行學倫審查。

根據俄亥俄州立大學公布的調查報告，陳慶士共 被查出14項「蓄意竄改數據、圖像處理及圖表生成偏離常規做法」實例，並在被證實犯下多項「不當行為」後，去年9月辭去俄亥俄州立大學教職，並在去年8月請辭中研院生化所所長。

教育部上個月才公布高教深耕計畫經費分配結果，第二部分除了台成清交四所打國際盃的全校型計畫外，教育部另補助65個研究中心拚高教國際競爭。其中，中國醫藥大學的新藥開發研究中心也獲補助，而陳慶士是該中心的團隊成員。

朱俊彰表示，學倫案通常是以個案處理，沒有針對所有老師進行任何學倫審查，因為申請參與高教深耕研究中心的教師人數太多，實務執行有困難。但如果一旦發現老師有學倫問題，在申請教育部補助研究計畫時，就會剔除。

朱俊彰指出，教育部去年公布學倫處理原則，如果沒有涉及學位授與或是教師升等，就會看是否有申請政府的獎補助，若有，便會要求學校先查處，再將處理情形報教育部。