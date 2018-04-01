違反學倫案 郭明良曾被科技部追回154萬元

2018-04-01 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



中研院生物化學研究所特聘研究員陳慶士，傳出8篇論文造假。科技部表示，目前正依程序啟動調查，陳慶士過去曾接受1110萬元的計畫補助，經費是否會追回？科技部研究誠信辦公室主任林廣宏表示，要看審議結果而定，最嚴重情況是，終身停權，並且追回經費。

科技部表示，陳慶士有一件在105年度核定的多年期計畫共新台幣1110萬元，有一件在103年度核定而現在已經執行完畢的計畫2600萬元，不過他接替擔任主持人的期間約占計畫期間30%，目前無審查中的計畫申請案。

科技部指出，目前正依學術倫理案件處理及審議要點的作業程序啟動調查。

林廣宏今天受訪時表示，如果調查結果，陳慶士確實違反學術倫理，將會予以處分，一個是停權，不能再申請科技部計畫，另外一個是追回經費，將視審議會的調查結果而定。

最嚴重的狀況是終身停權，至於追回經費的額度，會依據陳慶士違反學倫的嚴重情況而定。