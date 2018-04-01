違反學倫案 郭明良曾被科技部追回154萬元
中研院生物化學研究所特聘研究員陳慶士，傳出8篇論文造假。科技部表示，目前正依程序啟動調查，陳慶士過去曾接受1110萬元的計畫補助，經費是否會追回？科技部研究誠信辦公室主任林廣宏表示，要看審議結果而定，最嚴重情況是，終身停權，並且追回經費。
科技部表示，陳慶士有一件在105年度核定的多年期計畫共新台幣1110萬元，有一件在103年度核定而現在已經執行完畢的計畫2600萬元，不過他接替擔任主持人的期間約占計畫期間30%，目前無審查中的計畫申請案。
科技部指出，目前正依學術倫理案件處理及審議要點的作業程序啟動調查。
林廣宏今天受訪時表示，如果調查結果，陳慶士確實違反學術倫理，將會予以處分，一個是停權，不能再申請科技部計畫，另外一個是追回經費，將視審議會的調查結果而定。
最嚴重的狀況是終身停權，至於追回經費的額度，會依據陳慶士違反學倫的嚴重情況而定。
台大前年11月爆發史上最嚴重違反學術倫理案，郭明良、張正琪團隊多篇癌症研究成果涉造假，逾20篇論文遭檢舉。科技部最後對郭明良處以停權10年，並追回154萬餘元研究主持費最嚴重。另外，因為台大前校長楊泮池與郭明良合作有一段時間，擔任重要作者兼行政學術主管，有督導不周責任。
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