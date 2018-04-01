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談陳慶士案 中研院士：震驚難過 善念和律法必須合作

2018-04-01 10:28聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

中研院生化所前所長陳慶士。 圖／翻攝自中研院網站
中研院生化所前所長陳慶士。 圖／翻攝自中研院網站
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國際知名的《科學》期刊，3月30日引用美國俄亥俄州立大學公布的調查報告，指中研院生化所前所長陳慶士在該校任職期間完成的八篇論文「有意篡改數據」，建議他「立即撤稿」。對此，中央研究院院士陳培哲表示「令人遺憾」。但是，他也坦言，學倫事件是不可能不出現的，只要看看Science或retraction watch 就能了解。

陳培哲呼籲，希望有透明，公正的程序來迅速處理。徒善不足以為政，徒法不能以自行。「善念和律法合作，才能損害減到最小。」

另外，陳培哲表示，有兩件事值得注意：當年聘任陳慶士為生化所長，自候選人中最後決定，院長(當時為中研院前院長翁啟惠)是否考量周全？第二是這些建議撤回的論文，是否對研究生、第一作者有影響？陳慶士指導過多位台灣去的學生，目前也有些在台灣工作，不知有無影響？

中央研究院院士、成功大學前校長賴明詔指出，看到消息後，「非常震驚也難過」，從事科學研究的人，「真」是最重要的。科學如果不「真」，就不算科學。他提醒年輕一輩的科學家，一定要保持「真」的原則，不能造假，這是科學最基本的原則，希望每一個科學家都要謹記。

另外，賴明詔表示，俄大公布調查報告後，中研院馬上採取行動，中研院的處理是切當的。

中研院陳慶士院士

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