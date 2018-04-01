台大案vs.俄大案 學者：台灣沒有學倫醜聞調查能力

2018-04-01 03:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



國際知名的「科學」期刊，3月30日引用美國俄亥俄州立大學公布的調查報告，指出中研院生化所前所長陳慶士在該校任職期間完成的八篇論文「有意篡改數據」，建議他「立即撤稿」。中研院昨證實此事，並指出這是台灣學者在國際上「所受處份最嚴重的一次」，重創台灣國際形象。

「科學」期刊引述調查報告指出，陳慶士在2014到2016年發表的8篇論文中，有14處「偏離了圖像處理和圖形生成公認的做法，並有意篡改數據」，調查委員會建議陳慶士和共同作者「立即撤稿」這8篇論文。

中研院院士、教育部前部長曾志朗感慨，此事接在台大生化所教授郭明良團隊論文造假案之後，「對台灣的形象雪上加霜」；也質疑中研院、科技部與教育部，「從上次的教訓(指台大案)中學到了什麼？」

俄亥俄州立大學公布的調查報告長達75頁。曾志朗說，從報告中可以知道，造假案爆發後，俄亥俄州立大學第一時間封鎖實驗室、查扣電腦等證物，相關藥廠也一併檢驗調查。報告出爐後於網站上公告並要求當事人「立即撤稿」，校方也要求追回研究經費。對比喧騰一時的台大論文案，「台灣做了什麼？」

他透露，二月底台北舉行亞太地區研究誠信網絡大會時，俄亥俄州大學學倫委員會主席特別來參加，還問起郭明良案台大的處理方式。

宜蘭大學生化系教授、台灣「科學月刊」前總編輯蔡孟利對比台大與俄亥俄州立大學的調查方式，指出美方第一時間封鎖實驗室查扣證物，台大卻是要涉嫌學者自己提供證據。

此外，俄大公布調查報告後要求「立即撤稿」，但台大郭明良案官方調查報告一年前出爐，11篇造假論文迄今只有2篇撤稿。蔡孟利形容台灣這種調查方式如同「黑心產品被踢爆了，產品還在架上販賣」。

曾志朗表示，兩案對比，可以發現台灣處裡論文造假等學術倫理問題「不夠專業」，既缺乏調查權，也沒有撤稿的懲處機制，對學者缺乏「警告」效果。