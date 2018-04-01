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論文涉造假 陳慶士發公開信道歉

2018-04-01 00:34中央社 台中31日電

中研院生化所前所長陳慶士。 圖／翻攝自中研院網站
中研院生化所前所長陳慶士。 圖／翻攝自中研院網站
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中研院生化所特聘研究員陳慶士爆出論文造假事件，2月借調到中國醫藥大學任教，他發出公開信向校方說明，信中提到「數據結果未按規定逐日記錄」，盼勿讓此事傷害台灣學術聲譽。

針對學術論文涉及造假情事，陳慶士對教師會發出一封公開信，信一開頭即表明自責實驗室管理疏失。

信中陳慶士提到，在國際期刊發表論文遭指控造假一事，經查證發現確有「數據結果未按規定逐日記錄」以致事後不利舉證，卻也不察有誤，對此他深感抱歉，願為自身督導不周負起全部相關責任。

陳慶士在信中指出，「此事為本人學術生涯中最大的危機」，未免對任職的台灣中央研究院有負面觀感與傷害，已於2017年主動請辭所長職務，在台的學術研究，交由中研院學術倫理諮詢委員會調查，盼勿讓此事件傷害台灣學術聲譽。

信末陳慶士表示，他在美國發展多年，眼見台灣生醫界逐漸萌芽，興起返台貢獻一己之力，未料還未替台灣生醫界做出重大發展，卻爆發此事，將深自反省力求改進。

中國醫藥大學表示，陳慶士今年2月從中研院借調到校，擔任臨床醫學研究所客座教師，在校教學時間僅1個多月，學校對他的過去不了解，目前主導權在於中研院，校方將視中研院後續處理情況，確實了解後，再依程序辦理。

陳慶士中研院

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