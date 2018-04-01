連爆論文造假「台灣形象雪上加霜」

2018-04-01 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



台大論文造假疑雲延燒，郭明良二度致歉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中研院生化所前所長陳慶士驚爆八篇學術論文造假，遭美大學要求「立即撤稿」，醜聞登上國際知名的「科學」期刊上。中研院院士、教育部前部長曾志朗感慨，此事接在台大生化所教授郭明良團隊論文造假案之後，「對台灣的形象雪上加霜」；他也質疑中研院、科技部與教育部，「從上次的教訓（指台大案）中學到了什麼？」

俄亥俄州立大學公布的調查報告長達七十五頁。曾志朗說，從報告中可知道，造假案爆發後，俄亥俄州立大學第一時間封鎖實驗室、查扣電腦等證物，相關藥廠也一併檢驗調查。報告出爐後於網站上公告並要求當事人「立即撤稿」，校方也要求追回研究經費。對比喧騰一時的台大論文案，「台灣做了哪些？」

曾志朗透露，二月底台北舉行亞太地區研究誠信網絡大會時，俄亥俄州立大學學倫委員會主席特別來參加，還問起郭明良案台大的處理方式。

宜蘭大學生化系教授、「科學月刊」前總編輯蔡孟利對比台大與俄亥俄州立大學的調查方式，指出美方第一時間封鎖實驗室查扣證物，台大卻是要涉嫌學者自己提供證據。

此外，俄大公布調查報告後要求「立即撤稿」，但台大郭明良案官方調查報告一年前出爐，十一篇造假論文迄今只有兩篇撤稿。蔡孟利形容台灣這種調查方式如同「黑心產品被踢爆了，產品還能繼續販賣」。

曾志朗說，兩案對比，發現台灣論文造假等學術倫理問題「不夠專業」，既缺乏調查權，也沒有撤稿的懲處機制，對涉案學者缺乏「警告」效果。

「我們必須重建世界對我們的信心。」曾志朗認為，經過這兩次論文醜聞，台灣須重建起「台灣學者是可信任的研究者」形象，當務之急是建立一套完整專業的學術倫理調查制度。蔡孟利則直言，依現行制度，「再發生一次陳慶士事件，台灣依然沒有調查能力。」