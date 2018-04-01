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中研院前所長陳慶士8論文涉造假 美要求撤稿

2018-04-01 00:02聯合報 記者陳宛茜林良齊／台北報導

陳慶士（右）在美國任職期間，有八篇論文涉及造假。 圖／中研院提供
陳慶士（右）在美國任職期間，有八篇論文涉及造假。 圖／中研院提供
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國際知名的「科學」期刊，三月卅日引用美國俄亥俄州立大學公布的調查報告指出，中研院生化所前所長陳慶士在該校任職期間完成的八篇論文「有意竄改數據」，建議他「立即撤稿」。中研院昨證實此事，並指出這是台灣學者在國際上「所受處分最嚴重的一次」，重創台灣國際形象。

「科學」期刊引述調查報告指出，陳慶士在二○○六到二○一四年發表的八篇論文中，有十四處「偏離了圖像處理和圖形生成公認的做法，並有意竄改數據」，調查委員會建議陳慶士和共同作者「立即撤稿」這八篇論文。陳慶士昨已辭去中研院特聘研究員和俄亥俄州立大學的職位。至截稿為止，無法取得陳慶士說法。

一位國內大學藥學系教授表示，去年六月醫界便盛傳陳慶士「在美國出事了」，陳慶士去年八月宣布不續任中研院生化所所長，應與此事有關。

陳慶士畢業於台大農業化學系、台大生物化學所，畢業後前往美國威斯康辛大學攻讀藥物化學系所，二○○一年起於美國俄亥俄州立大學醫藥化學暨內科醫學系擔任教授，二○一四年八月返台至中研院生物化學研究所擔任所長，但仍保留俄亥俄州立大學教職。其研究專長為使用跨領域的方法來鑑別新穎抗癌標靶以利藥物開發，將實驗成果轉譯為抗癌藥物開發或臨床癌症治療的方法。

中研院學術諮詢總會執行秘書孫以瀚指出，陳慶士這八篇涉嫌造假的論文，都是在美國作的研究。去年底陳慶士主動向中研院表示遭美方調查，但美國已扣押陳慶士研究室的所有數據、資料，就連陳慶士手上也沒有，院方只能靜候美方調查。俄亥俄州立大學公布調查報告後，中研院立即啟動倫理委員會的調查機制。

科技部昨表示，陳慶士申請補助計畫包括二○一四及二○一六年度核定兩件計畫，經費逾三千萬。科技部研究誠信辦公室主任林廣宏說，科技部已啟動調查，最嚴重處分包括終身停權，追回補助經費等。

陳慶士二月起借調至中國醫藥大學擔任特聘教授。中國醫大昨表示，目前他仍保留中國醫大職位，「學校會依法處理。」

陳慶士中研院台大

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