涉蓄意偽造數據 美查陳慶士論文造假案

2018-03-31 18:15 中央社 俄亥俄州哥倫布市30日綜合外電報導



中研院生化所前所長陳慶士驚爆8篇學術論文造假，並遭美國俄亥俄州立大學建議「立即撤稿」。 圖／翻攝自中研院網站 分享 facebook 美國俄亥俄州立大學公布報告指出，中央研究院生物化學研究所特聘研究員陳慶士有8篇論文內容處理偏離常規作法，蓄意偽造數據。他去年已辭去在這所大學的教職。

「科學雜誌」網站（www.sciencemag.org）報導，陳慶士的抗癌化合物研究獲得數百萬美元資金和多項專利，其中兩種化合物已進入臨床試驗階段。

根據俄亥俄州立大學（OSU）公布的75頁報告，委員會認定癌症科學家陳慶士在發表的8篇論文裡，有14項「圖像處理與數字生成偏離常規作法，蓄意偽造數據」的例證。

報告建議陳慶士跟共同執筆人和相關期刊合作，將2006至2014年發表的這8篇論文「立即撤下」。

這項調查也促使俄亥俄州立大學暫停陳慶士開發的某種抗癌化合物研究，Ib期臨床試驗已於2017年6月中止。

不過俄亥俄州立大學強調：「病患安全絕不讓步。」

陳慶士2001年進入俄亥俄州立大學之前，也曾任教列星頓（Lexington）的肯塔基大學（University ofKentucky）和南金斯敦（South Kingstown）的羅德島大學（University of Rhode Island）。

陳慶士在俄亥俄州立大學任教期間年薪超過20萬美元（約新台幣580萬元），行事作風並不低調，他任職該校癌症研究與治療中心，並在2010年獲頒俄亥俄州立大學「年度創新者獎」（Innovator of the Yearaward）。

陳慶士從事癌症研究期間，從美國國家衛生研究院（U.S. National Institutes of Health）獲得超過800萬美元資金，並發表近200篇論文。

他還擁有多項專利，最新的一項是在2017年3月取得。位於新澤西州弗雷明頓（Flemington）的ArnoTherapeutics公司曾獲得陳慶士研發抗癌劑的獨家授權，但這家公司宣布已於去年底解除專利權合約。

Arno Therapeutics發言人說，陳慶士論文研究對公司的藥物研發毫無影響，公司另外展開自家藥物的臨床研究，還說解約決定與俄亥俄州立大學的內部調查無關。

根據報告：「在某些案例中，陳慶士承認實驗室成員並未保留實驗日誌，僅有個人每週進度報告，也沒有他們進行實驗的每日紀錄。」

俄亥俄州立大學指出，已將「相關調查交給聯邦有關當局」，包括衛生及公共服務部（Department ofHealth and Human Services）的學術倫理辦公室（Office of Research Integrity, ORI）。

假如學術倫理辦公室認為確實發生造假情事，除將發表自己的調查結果，也可能對陳慶士祭出制裁。