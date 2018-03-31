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陳慶士8論文涉造假遭撤 中研院：台灣學者最嚴重的國際處分

陳慶士8論文遭撤 中研院：台灣學者最嚴重的國際處分

2018-03-31 13:45聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

中研院生化所前所長陳慶士驚爆8篇學術論文造假，並遭美國俄勒岡州立大學建議「立即撤...
中研院生化所前所長陳慶士驚爆8篇學術論文造假，並遭美國俄勒岡州立大學建議「立即撤稿」。圖／中研院提供
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中研院生化所前所長陳慶士驚爆8篇學術論文造假，並遭美國俄勒岡州立大學建議「立即撤稿」。中研院學術倫理諮詢委員會發言人孫以翰表示，這是台灣學者在國際上「遭到處份最嚴重的一次」，重創台灣的國際形象。

孫以翰指出，陳慶士2014年返台擔任中研院生化所所長，而這8篇論文都是陳慶士在美國俄勒岡州立大學作的研究。美國大概一年前展開調查，去年底陳慶士主動向中研院表示遭調查一事，但美國俄勒岡州立大學並未聯絡中研院，就連昨天公布的這一份調查報告，都是中研院從網上取得。

孫以翰表示，陳慶士主動告知此事後，中研院學術倫理諮詢委員會立刻啟動學學倫調查程序。但因美國已扣押陳慶士研究室的所有數據、資料，就連陳慶士手上也沒有。中研院只能根據陳慶士已發表的學術倫文內容進行調查。

陳慶士曾向孫以翰表示，論文造假部分是研究室學生「美化數據」。孫以翰認為，以實驗室文化來說，作數據的通常是學生，但老師必須負起責任，不能讓實驗室文化傾向「美化數據」。

孫以翰指出，中研院學術倫理調查已進行一段時間。但美國正式的調查報告昨天才出爐，報告出爐後，陳慶士今天向中研院請辭特聘研究員獲准。去年底，他已自行請辭中研院生化所所長。

孫以翰指出，相關學術倫理責任，從書面申誡、撤職到追回研究經費。因這8篇論文是陳慶士在美國任教時的論文，中研院也會查明是否陳慶士返國後進行的研究，是否依據這8篇進行延伸。

中研院網站已將陳慶士撤照，並加註「請辭獲准」。 圖／翻攝自中研院網站
中研院網站已將陳慶士撤照，並加註「請辭獲准」。 圖／翻攝自中研院網站
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