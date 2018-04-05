韓國為何也過清明節 台韓習俗大不同

2018-04-05 09:13 中央社 台北5日電



清明節是民俗節日，民眾準備豐盛祭品掃墓祭祖。本報系資料照／記者黃威彬攝影 分享 facebook 今天是清明節，在台灣是返鄉掃墓祭祖的傳統節日，常吃的是春捲。韓國人也過清明節，返鄉與家人一起掃墓、祭拜祖先，但與台灣不同的習俗是，韓國人會跟家人一起做飯糰、吃飯糰並互相祝福。

駐台北韓國代表部副代表朴起準（Park Kijun）接受中央社記者訪問時表示，韓國人自古代以來就會過清明節，但與台灣過清明節的習俗與方式有所差別。在韓國，清明節並非政府指定的節日，而是民間性的節日；然而，隨著南韓國內經濟、文化的變化，近年來清明的過節氣氛越來越淡了。

朴起準說，比起清明節，在韓國更常見的用語是「寒食節」，「現代韓國人過清明節，主要是以寒食的名義來過清明」。至於哪天是寒食日，民間有不同的說法，有人說是跟清明節同一天，也有人說是清明節的前一天。

談到韓國人過清明節的意義，他表示，「東國歲時記」這本書記錄了韓國的節日；其中，有關清明節的意義，農民在這個時候要整理土地，「重新開始新的農業」，炊煮食物所需的火也在清明這天為分界，清明節之前是「老的火」，之後是「新的火」。

朴起準說，這當中有一天的時間是不能用火的，也就不能開火煮飯，因此，只能吃先前已做好、冷的米飯，「這就是寒食的由來」。

他表示，現在在韓國的農村，還能看到農民在寒食節當天，到田裡整理農地、整理果樹的習俗。在漁村，傳統上漁民會在寒食節的時候，準備食品、禮品進行占卜，希望了解未來一年的漁獲量，但這樣的習俗最近已越來越少見。

至於一般民眾通常怎麼過寒食節？他說，在寒食節當天，會跟家人一起去祖先的墓地，整理墓地；若要移動祖先的墳墓，也會在這天進行。此外，家庭的房屋或是寺廟如需整修，韓國人也會選在寒食節當天進行，相信這樣可以帶來祝福。

他指出，掃墓的時候，通常會準備韓國米酒，並將酒灑在墓地上，也會準備韓果、水果等食物，來祭拜祖先。

朴起準說，掃完墓之後接著會跟家人一起在家裡，用「新的火」煮成的飯一起做飯糰、吃飯糰，同時，彼此相互祝福，包括健康、婚姻等的祝福。

韓國跟台灣一樣都會過清明節。朴起準說，隨著韓國都市化發展快速，很可惜的是，他感覺現在韓國人過寒食節已越來越少見。