清明掃墓小心感染「恙蟲病」 死亡率可達60%

2018-04-03 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



依據衛生福利部疾病管制署疫情監測資料顯示，每年清明連續假期後恙蟲病病例數漸增。由於民眾掃墓踏青等野外活動，易接觸恙蟲孳生環境機會，增加感染恙蟲病風險。

清明節多民眾進行掃墓踏青等野外活動，易接觸恙蟲孳生環境機會，增加感染恙蟲病風險。 本報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook

台南市衛生局表示，今年截至3月25日，全國共累計67例恙蟲病病例，個案感染地以花東地區居多，然依據去年監測資料顯示，全國各地均有恙蟲病病例報告，如未經適當治療，死亡率可高達60％，民眾切不可輕忽。

衛生局表示，恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附叮咬經過的人類或動物造成感染。

恙蟲病潛伏期約9至12日，典型的症狀為持續高燒、頭痛、淋巴結腫大等，約一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，最重要的特徵為恙蟎叮咬處會出現焦痂(eschar)，請民眾多加留意。

台南市衛生局局長陳怡提醒民眾於野外活動時，應著淺色長袖衣褲、手套及長靴，於皮膚裸露處塗抹經衛生福利部許可之防蚊藥劑(蚊蟲忌避劑)，離開草叢後儘快沐浴更衣，以避免被恙蟎叮咬而感染恙蟲病。

掃墓後應隨手帶走積水容器，避免蚊蟲孳生，增加登革熱傳染風險。如有出現上述症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史及草叢暴露史，供醫師臨床診斷參考。相關資訊可至疾管署資訊網或撥打免付費防疫專線1922及衛生局防疫專線3366366洽詢。