清明祭拜9做法更健康 今年你也來試試看！

2018-04-03 16:18 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【編輯：武美齡】

每到清明節全家大小出動祭拜，媽媽們常少不了準備供品、香火紙錢等工作，除了懷念祖先之外，提醒別忘了關切自身健康，祭拜過程中的許多小細節若一不留意，很可能損害家人健康，長庚毒物科團隊曾於林杰樑醫師臉書上分享讓祭拜更健康的9種做法，今年你也來試試看，中元節也適用喔。

首先，爲了空氣品質建議大家心誠則靈，減少焚燒香及紙錢或採用環保產品。在準備供品方面，應儘量採用包裝完整的供品，而祭拜後帶回家的供品，在食用及保存上更有幾點必須注意，包括確實把祭品的香灰擦拭乾淨後再保存、祭拜後的蔬果務必清洗乾淨後再吃。接下來，若有三牲以保鮮膜包裹，最好把接觸保鮮膜的皮去掉，且若有香灰或紅色染料污染食物的部份，記得要去除掉不宜食用。三牲、熟食及海鮮類供品，祭拜時間最好在1小時內祭拜完，且魚及海鮮儘量當天吃完，其餘肉類應立刻冷凍。

長庚毒物科團隊也提到，所有熟食供品一定要烹煮至沸騰再食用，以減少食物中毒的機會。若供品為罐頭類食品，建議加工品只吃固體，湯汁少食或不食並加入新鮮蔬菜更健康。此外，注意罐頭要在保存期限內食用完畢，未開罐應存放家中陰涼地方，若開罐後務必倒出來以家用餐具保存，沒吃完也要放冰箱保存。

每年祭拜完，婆婆媽媽們常遇到供品太多，家人又不愛吃的困擾，長庚毒物科團隊也分享三道供品食物再製食譜，例如雞肉可剝成絲，搭配蔥、洋蔥、芹菜、金針菇、香菜，並加少許水拌炒至沸騰；魚則可和洋蔥、薑、蒜、鳳梨、蕃茄、醬油與魚一起煮；魚還可搭配香菇、紅蘿蔔、芹菜、竹筍、木耳切絲加水與少許醬油煮沸，色香味俱全且營養滿點。

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