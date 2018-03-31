清明掃墓有大學問 小心觸碰禁忌招來厄運

2018-03-31 13:31 聯合新聞網 綜合報導



清明掃墓。圖／新華社 分享 facebook

下週就是長達5天的清明連假，許多家庭都會趁著假日至祖先墳前或靈骨塔等地方掃墓拜拜。但其實掃墓有許多需要注意的禁忌，用來祭祀的水果、鮮花也有一門學問，慎終追遠的同時要小心不要為自己招來厄運，以下整理出幾點清明掃墓需要留意的注意事項。

一、 祭品類

（一） 水果

・可用的水果：盡量選擇「實心、外形圓潤」的水果，有誠懇圓滿的意思。例如：葡萄柚、柚子（保佑家人）、橘子（吉利）、柿子（事事如意）、柳丁（添丁）、蘋果（平安）。

・應避免的水果：應避免「整串」的水果，成串的水果有台語「死整串」的忌諱，避免家中有人跟著往生者離去，例如葡萄、荔枝、龍眼。

避免「多籽」的水果，因種子無法消化，被視為不潔的象徵，也有多心、兆頭不佳的意涵，例如番茄、芭樂、石榴、百香果。

避免「空心」的水果，代表無心祭拜，例如蓮霧；香蕉、李子、梨子、鳳梨也是禁忌水果，因有「招你來旺」你諧音，有「邀請好兄弟跟隨在側」、「讓被祭拜的人口興旺」等諧音。

（二） 鮮花

・可用的花卉：中國傳統的清明節，為表達對春天萬物復甦，生命循環的美好期待，常把嬌柔的柳枝和明媚的桃花用於掃墓。花卉的色彩應素雅，以簡單的白色、黃色為主。組成清明節花束的花材建議可以從以下這幾種中來選擇：馬蹄蓮、康乃馨、唐菖蒲、菊花、孔雀草、玫瑰、勿忘我等。

・應避免的花卉：不可使用帶刺的鮮花祭拜，因會破壞風水，有擋煞之意，例如玫瑰、薔薇。如無特殊情況，避免使用有濃郁香氣、鮮豔顏色的花卉，以免讓人有不尊重死者的印象。

二、 掃墓應注意事項

（一） 慎選掃墓時間：掃墓最佳時間為早上5-7點，最晚應在下午3點前結束。因為3點後太陽將慢慢下山，陽氣會漸漸消退，可能沾染到不好的陰氣。

（二） 衣著應樸素簡單：為表達對祖先的尊敬，應以暗色調衣著為主，飾品也不需太多，樸素即可。需保持莊重肅穆的心情，不可嬉笑玩樂，以示尊重。早上出門前先查看額頭是否有較為烏黑的顏色，若有表示時運差，最好不去掃墓，或是以配戴玉器、桃木等方法化解。

（三） 祭拜輩份順序應注意：祭拜時有一定的長幼順序，祭拜結束後需確認燭火都已熄滅才可離開。

（四） 掃墓完要洗衣淨身：掃墓結束後務必清洗鞋子，如此才能把身上晦氣去掉，身上衣物也需洗淨晾乾，需注意的是鞋子的鞋尖要朝裡面擺放。

清明連假許多家庭會趁時前往掃墓。圖片來源／Ingimage 分享 facebook

三、 掃墓禁忌

（一） 不可照相：在墓地盡量不要照相，也不要與墳墓合照，可能會招來厄運，尤其不可拍攝到他人的墳墓，此舉十分不尊敬。

（二） 掃墓前禁食：由於掃墓表示對先人的禮貌與尊重，掃墓前盡量不要進食，若有必要進食需以素食為主，掃墓後再進食較佳。

（三） 清明節勿探訪親友：傳統習俗認為，因這段時間會接近墓地，若拜訪親友可能會將身上的晦氣帶給他人，因此應以在家休息為佳。

（四） 清明節當天不要買鞋：鞋有「邪」的諧音，所以應避免清明當天買鞋，才不會招來不必要的麻煩。若必須得買鞋應以紅紙將鞋子包好放在門口，隔天燒掉紅紙，買回家後要把鞋頭方向朝向屋外擺放。

（五）這些人別去掃墓：

1.孕婦或經期女子：因孕婦肚中有新生命，胎兒氣場較弱，孕期掃墓對胎兒不好，甚至可能流產，若不得已得前往掃墓，應以紅布包住肚子保護胎兒；經期則有不潔想像。以現代觀點而言，通常墓地都較為偏僻、地形陡峻，還需燒金紙或放鞭炮，為避免孕婦跌倒、嚇到、動到胎氣，經期女子身體也較為虛弱，因此還是避免掃墓為佳。

2.3歲以下孩童：專家認為孩童具有「淨眼」，容易看到另一個世界的靈體，若對方有惡意，可能會對孩童有害，導致孩童高燒不退、生病等。以現代觀點而言，是因孩童需要大人照顧，會讓大人無法專心掃墓，也可能因天氣太熱而中暑，因此避免前往掃墓。

3.重病者：因生病者的免疫力低、氣場虛弱，可能招來惡靈侵入，建議不要去陰氣較重之處，包括大病初癒、剛結束手術、印堂發黑等人都應避免前往掃墓。