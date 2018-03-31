70年首度登台…我主辦飛安峰會「提升台灣能見度」
交通部政務次長兼航發會董事長王國材，昨天與美國世界飛安基金會副總裁馬克米藍（Mark Millam）完成簽署，宣布二○一九年世界飛安高峰會，於明年十一月四至六日在台北市舉辦，這是高峰會七十年來首度在台舉辦。王國材表示，現在台灣要辦國際研討會非常不容易，這次是由民航產業合力爭取到主辦權。
值得一提的是，馬克米藍昨天受訪時表示，站在世界飛安基金會的立場，絕對支持台灣爭取加入世界民航組織（ICAO），這對維護世界飛航安全有助益。他提到，台灣在二○一三年以「特邀貴賓」身分出席世界民航組織大會，是很好的做法。民航局回應指出，ICAO大會三年舉行一次，二○一三年我方受邀與會，二○一六年未獲邀，未來仍會持續爭取我國加入ICAO。
世界飛安基金會成立於一九四七年，會員來自全球一百五十個國家，台灣包括民航局、飛安會、飛安基金會、華航、長榮和遠東都是該組織會員。王國材表示，台灣要藉舉辦高峰會，表現出對飛安努力的成績及六百五十億元的維修能量，除提升全世界能見度，更要提升我國的航太產業。
王國材說，明年預期有來自全球五十國，三百五十至四百位產、官、學界代表與會，高峰會仍以強化飛安為主軸。他說，飛安無國界也是普世價值，爭辦高峰會無關政治。至於M503等航路爭議會不會在今年或明年高峰會提出討論？王國材說，沒有這樣的規畫，兩岸自己解決就好。
馬克米藍表示，世界飛安高峰會每年有數百位國際飛安專家與會交換意見。亞太地區長久以來都是驅動航空業界成長的龍頭，非常適合舉辦二○一九年世界飛安高峰會，感謝航發會與促成這件美事的航空業界夥伴，期待明年活動能成為航空業界的盛會。
馬克米藍說，去年是商用航空紀錄最安全的一年，全球皆無商用噴射客機乘客死亡事故，非常了不起。但今年還在第一季卻已發生三起失事死亡事故。飛安的工作永無止境，沒有最好只有更好。為讓飛安更好，他期待一起讓台北舉辦的二○一九年世界飛安高峰會成為最棒的一屆。
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