70年首度登台…我主辦飛安峰會「提升台灣能見度」

2018-03-31 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北報導



交通部政務次長兼航發會董事長王國材在世界飛安高峰會簽約儀式上致詞。 圖／航發會提供 分享 facebook

交通部政務次長兼航發會董事長王國材，昨天與美國世界飛安基金會副總裁馬克米藍（Mark Millam）完成簽署，宣布二○一九年世界飛安高峰會，於明年十一月四至六日在台北市舉辦，這是高峰會七十年來首度在台舉辦。王國材表示，現在台灣要辦國際研討會非常不容易，這次是由民航產業合力爭取到主辦權。

值得一提的是，馬克米藍昨天受訪時表示，站在世界飛安基金會的立場，絕對支持台灣爭取加入世界民航組織（ICAO），這對維護世界飛航安全有助益。他提到，台灣在二○一三年以「特邀貴賓」身分出席世界民航組織大會，是很好的做法。民航局回應指出，ICAO大會三年舉行一次，二○一三年我方受邀與會，二○一六年未獲邀，未來仍會持續爭取我國加入ICAO。

世界飛安基金會成立於一九四七年，會員來自全球一百五十個國家，台灣包括民航局、飛安會、飛安基金會、華航、長榮和遠東都是該組織會員。王國材表示，台灣要藉舉辦高峰會，表現出對飛安努力的成績及六百五十億元的維修能量，除提升全世界能見度，更要提升我國的航太產業。

王國材說，明年預期有來自全球五十國，三百五十至四百位產、官、學界代表與會，高峰會仍以強化飛安為主軸。他說，飛安無國界也是普世價值，爭辦高峰會無關政治。至於M503等航路爭議會不會在今年或明年高峰會提出討論？王國材說，沒有這樣的規畫，兩岸自己解決就好。

馬克米藍表示，世界飛安高峰會每年有數百位國際飛安專家與會交換意見。亞太地區長久以來都是驅動航空業界成長的龍頭，非常適合舉辦二○一九年世界飛安高峰會，感謝航發會與促成這件美事的航空業界夥伴，期待明年活動能成為航空業界的盛會。

馬克米藍說，去年是商用航空紀錄最安全的一年，全球皆無商用噴射客機乘客死亡事故，非常了不起。但今年還在第一季卻已發生三起失事死亡事故。飛安的工作永無止境，沒有最好只有更好。為讓飛安更好，他期待一起讓台北舉辦的二○一九年世界飛安高峰會成為最棒的一屆。