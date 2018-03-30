突破！我首辦飛安高峰會 明年登場

2018-03-30 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北報導



交通部政務次長兼航發會董事長王國材（中）昨天與美國世界飛安基金會副總裁馬克米藍（左）簽署合約，宣布明年世界飛安高峰會在台北舉行。 記者雷光涵／攝影 分享 facebook 在兩岸發生M503航路爭議風波，造成雙方關係緊張後，中華航空事業發展基金會與美國世界飛安基金會昨天舉辦合作簽署儀式，宣布明年世界飛安高峰會（International Air Safety Summit，IASS）將首度移師台北舉辦。

二○○七年 台灣被迫讓出主辦權

有過二○○七年的前車之鑑，我國這次爭取世界飛安高峰會由航發會申辦，以降低官方色彩，且打鐵趁熱在舉辦的一年又十個月前簽約，不希望事情生變。身兼航發會董事長的交通部次長王國材表示，我方按慣例會以Chinese Taipei名義出席。

二○○七年、第六十屆的世界飛安高峰會原訂當年十月在台灣舉行，但是六月時，主辦的飛安會接獲世界飛安基金會通知，要求台灣須以「China Taipei」名義主辦，台灣最後被迫讓出主辦權，轉由南韓舉辦。

世界飛安基金會成立於一九四七年，至今已有七十一年，是國際上歷史悠久且龐大的非政府組織，會員來自全球一百五十個國家，從個人到公司皆有。

大陸派人參加？ 開放報名才知

王國材表示，上次主辦的飛安會是隸屬行政院的組織，這次我方集合民間力量，由航發會、飛安基金會、長榮、華航等世界飛安基金會的會員合力爭取。至於大陸是否會派員參與？王國材說，接下來才開放報名，目前不清楚。

據指出，台灣原本想爭取二○一八年主辦權，去年便提出申請，美方也派員場勘，王國材兩度去函給世界飛安基金會盼能交由台灣主辦。去年底雖決定今年由美國西雅圖主辦，但也詢問台灣是否有意願接辦二○一九年的高峰會，提前拍板定案。

我爭取如期簽約 以防夜長夢多

據了解，世界飛安基金會總裁因為家庭因素，無法來台簽約，原本希望延至七月，但我方擔心夜長夢多，表達簽約儀式要如期，最後由副總裁代理。

飛安會執行長王興中表示，每年都有不同的飛安會議，世界飛安高峰會是規模最大的一場，屬於跨領域的年會。全世界飛安相關組織會在此交換資訊、分享提升飛安的作為，互相學習。

對國家而言，能邀請五十國、三百多位專家到台北，有助國家、城市能見度。飛安基金會董事長方志文表示，高峰會現場有廠商會做展示，台灣的漢翔、長榮航太等廠商也能在此展現台灣極佳的維修能量。