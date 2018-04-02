社區優不優質 【合陽天擎】教你從公設看起

2018-04-02 11:00 聯合線上企劃 文／合陽天擎 提供



注意這3點細節，給家人渡假級的品味生活

為什麼同樣都是公設，有些大樓公設變成蚊子館，而有些公設卻能讓家人、鄰里之間的關係更親近。為了給民眾更安全的居家環境，政府在2005年頒布了8樓以上，需有兩座逃生梯的法規，因此，重新評估公設佔比後，現在大多數的建案，公設比大多落在32%左右。但是，差不多的公設比，為什麼有人會抱怨公設不好用，有人卻非常享受豐富的休閒設施呢？決定性的差異就在於『規劃細膩度』以及『使用者年齡廣度』。

「實用藏在細節裡」一起來了解什麼樣的規劃，才能打造出便利又貼心的社區生活吧！

1.公設動線要親切，一樓環形公設使用率最好

有些社區會將公設設在頂樓，但除了露天公設有安全上的疑慮外，也會降低低樓層住戶專程上樓使用的意願，相較之下，一樓是所有住戶每日必經之處，因此能讓住戶與公設密集接觸，進而提升使用意願。

2.公設空間要多元，老中青都能盡情投入

現在許多社區大多為中、小型，甚至是迷你型社區，因此公設的規劃上，大多是以符合青壯年住戶使用為基準，但是，公設的存在，是為了提供家庭一個方便安全的休閒之處，而單調的公設，不只無法讓孩童、老年人同樂，也會拉低青年住戶的使用意願，導致住戶需要負擔自身使用率不高的公設管理費用而覺得浪費錢。

3.公設規劃要合乎使用邏輯，越貼心才越好用

要規劃大量的公設內容，需要在意許多小細節。比如說，撞球室、健身房、運動資訊吧等運動類的設施，應該規劃在一個區塊；而媽媽與女性們較常使用的媽媽教室、韻律教室，則應該規劃在一起，並且離兒童使用的圖書室，應該緊密連接，也較方便就近看顧小朋友。注重細節，才能打造出讓住戶越用越愛用的豐富實在休閒設施。

深入了解每個社區的整體公設規劃，是否有符合未來構想的生活，才能在不同的人生階段，擁抱不同品味的質感生活。

遇見「新店新都心」，走入城市裡的罕見城堡莊園

隨著大台北階段性成長擴張，新北市政府近年來，擬定了大新店都更計畫，將新店列為重點經營區域。

其中以「新店新都心」的新活力商圈計畫及「安坑輕軌」最備受關注。

「新店新都心」擁有約30分鐘串聯中永和、大安、信義區的便捷交通，也設有完整的教育、醫療、商業休閒等生活機能，近年來是許多中永和、台北市等地人們的移居首選。

擁有豐富生活機能的「新店新都心」已吸引不少雙北移居客 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

而深耕大台北多年的合陽建設，更是在此之前，便預見「新店新都心」安康商圈精華地段的潛力，規劃了近3500坪的莊園社區「合陽天擎」。

「合陽天擎」規劃全齡化社區，導入大量綠意植栽，營造愜意生活感 (3D示意圖) 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

「合陽天擎」全社區共規劃五棟大樓，並將社區大量空間投入了綠意環境規劃，打造出親綠豪華莊園城堡，在一樓樓面有豐富的生活休閒設施，例如露天泳池、兒童遊樂區、親子閱覽室、男女健身房……等滿足各年齡層的需求，每天都能享受渡假級的生活禮遇。

「合陽天擎」規畫豐富多元休閒設施，讓住戶在家猶如渡假般享受 (3D示意圖) 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

【合陽天擎】

預賞專線：02-2211-1234

接待會館：新店區安光路19號旁 (麥當勞商圈)