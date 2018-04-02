房子選得好，幸福沒煩惱！

2018-04-02 11:00 聯合線上企劃 文／合陽天擎 提供



Check 4大置產關鍵 擁有新店天擎潛力區

一間房子的規劃與地段，不只決定了家人的生活品質，更間接影響到了孩子的教育資源、工作的發展性、未來養老的安全性等人生課題。買房謹記這4個原則，才能幫自己買到住得舒服，又能默默增值的幸福好房子！

1. 地段與生活圈要齊全

價位再便宜、裝潢再豪氣的房子，若是坐落在毫無商圈的邊陲地帶，不只在日常採買、外出工作就學上有諸多不便，對於夜歸的孩子與毫無防備的老人來說，更潛藏安全的問題。

而地段上的劣勢，若後期沒有政府積極規劃與建設，未來若要脫手，也易遇到賠售甚至賣不出去的問題。

因此，看房子前最重視的要素，就是所屬地段及周邊商圈是否成熟健全，再者，若現階段無明顯優勢，也可注意政府在該地段，未來是否有推動城市繁榮的重大建設，若能仔細掌握這些方向，買到地雷房的比例就會下降至少一半左右。

熱鬧商圈是滿足日常生活所需的重要機能 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

2. 社區規劃要細膩而全面

隨著時代變遷，越來越多家庭重視居住品質。因此對於社區的要求，也越來越傾向於「全齡化」、「渡假質感」、「全家共憩」的多公設規劃。想要買到友善安全的「全齡化公設社區」，需要層層比較、細細尋找，才能找出適合你們全家生活的優質社區。

3. 安全與防震結構的品質

台灣位處於地震頻繁的地帶，許多建商越來越重視防震的重要性。近年來，各式的防震系統不斷推陳出新，其中最受矚目的，就是HFD摩擦制震器，不只不會耗損、不受溫度影響，能更穩定有效率地消除震動能源，最重要的是，不需要花費時間與人力保養維修，是目前最受歡迎的制震設備之一。

4. 人性化的方正格局

在看房時，我們會仔細篩選地段、了解社區公設與規劃理念，但對於最直接影響生活的格局，卻很容易看完空間配置圖後就輕輕帶過。其實，若住家格局的規劃得宜，可使空間看起來更加寬敞、動線流暢，發揮更高的使用效率。

4大幸福關鍵，造就完美家園

目前新店新都心建案「合陽天擎」，一推出就造成討論話題，更吸引了許多新店、中永和地區的首購、換屋族到場看屋。而「合陽天擎」之所以一推出就有此聲量，就在於其佔盡了交通地利，以及珍貴高綠蔽的優勢。

「合陽天擎」位於新店新都心最熱鬧的安康路商圈，臨近政府積極施工的安坑輕軌安康K6站，既享有生活便利，更潛藏了未來龐大的增值潛力。

新店安坑輕軌站體模擬圖 圖片來源：新北市政府捷運工程局 分享 facebook

此外，「合陽天擎」擁有城市罕見的近3500坪大格局基地外，社區外另有1800坪的綠色視野雙公園，設有豐富休閒設施，舉凡花園、泳池、健身房、運動吧、閱覽室……應有盡有，是許多重視家庭、教育、生活質感的白領家庭購屋的第一選擇。

『合陽天擎』規劃多項貼心公設，打造全齡化社區，讓住戶享有回家及渡假的生活感受(3D示意圖) 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

「合陽天擎」為了完美融合「便利、自然、渡假、全齡皆宜」的居住理念，以城堡莊園概念，打造圓潤端莊的穹頂大廳，為下班後疲憊的身心洗塵；夾道歡迎的奢侈大面積綠地，沉澱煩擾思緒；環狀公設結構，隨時隨地，都能享受各個公設的豐富魅力。除了豐富精采的公設設計外，「合陽天擎」在屋型格局上，設有2房、3房、4房等規劃，擁有比同期建案更多的房型選擇，讓不同規模的家庭，都能在這個社區，找到幸福的歸處。

擁有近3500坪大基地的『合陽天擎』綠意充沛。(3D外觀示意圖) 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

【合陽天擎】

預賞專線：02-2211-1234

接待會館：新店區安光路19號旁 (麥當勞商圈)