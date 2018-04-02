掌握這3點 入手新店高CP值好房

2018-04-02 11:00 聯合線上企劃 文／合陽天擎 提供



擁有一個家，是許多人努力工作想實現的夢想，好不容易存到了買房基金，對於購屋大事，自然要謹慎考慮，細心下手。趕快來看看買房要注意的三件事，才不會一時衝動昏了頭，買到不喜歡的房子喔！

有想好需要什麼機能的房子了嗎？

不管是第一次買房，還是打算換房，記得要依據目前的居住狀況與未來需求，以優先順序排列出你理想的購屋條件，才能不迷失在百花齊放的建案裡，找到真正帶給你們幸福生活的好房喔。

一般來說，「全齡生活社區」是許多人買房、換屋時的第一選擇。全齡社區最大的優勢，就是能滿足不同年齡層的家庭成員不同的生活需求，提供給父母更健康及讓小孩開心成長的舒適生活。因此，建議不妨多多比較全齡社區與多房型的建案，幫自己與家人找到長久的樂居生活。

買房的時機點是否有利？

房子不只是遮風避雨的地方，更是一個家最重要的資產。因此，選擇具有發展潛力的房屋地段是非常重要！關係到房子日後的增值性，還有未來以小換大、或是傳承下一代等價值。所以，在買房前，記得多多評估當地是否有重要建設，以及多方了解在地的未來發展概況，這樣才能像伯樂一樣，提早買下即將起飛的千里馬好地段喔！

安坑輕軌各站站名已定案 圖片來源：新北市捷運工程局提供 分享 facebook

足夠了解你喜歡的房屋與周邊環境了嗎？

看屋前除了要瞭解建案周邊的環境資訊，看到喜歡的房子後，也要記得花點時間，試著在不同時段、不同天氣，去逛逛房子周圍的環境，才能更全面地感受住家與周邊環境的魅力喔。

買房子最忌諱的就是衝動，因此就算遇到再喜歡的房子，也要記得多想想以上三點，才能買到一家人都喜歡的幸福喔！

『新店新都心』，新北最新的樂居指標

以新北市新店新都心為例，近年來一直不斷發展各大交通軸線，在經歷中安大橋、新北環快等交通優化後，如今正如火如荼地興建預計2021年完工的新店輕軌。輕軌一動作，新店房價便開始蓄勢待漲！而在新店新都心目前最受矚目的建案，就是新店新都心的指標建案『合陽天擎』。

合陽天擎鄰近新店新都心最重大的起飛建設『安坑輕軌』，再加上擁有新店新都心難得的近3500坪壯闊綠地社區，以及多項全齡公設，讓還在建設中的合陽天擎，一發布建案消息就引起廣大注目。

此外，合陽天擎位於新店新都心精華地段，擁有輕軌的便利，沒有軌道的隆隆噪音，還享有教育、人文、自然、交通等充沛機能資源，能滿足一整個家庭的生活需求，因此自開案以來，合陽天擎成了許多家庭優先考慮的購屋選擇。

占地廣闊的陽光運動公園是「新店新都心」著名的休閒運動熱點 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

合陽天擎近3500坪闊綠基地，提供寬廣生活空間 (3D外觀示意圖) 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

近期打算購屋置產的民眾，不妨前往「新店新都心」感受城市裡難得的自然綠意，體驗「合陽天擎」用心規劃的全齡社區住宅所帶來的極致生活享受。

「合陽天擎」規畫豐富多元休閒設施，讓住戶在家猶如渡假般享受 (3D示意圖) 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

【合陽天擎】

預賞專線：02-2211-1234

接待會館：新店區安光路19號旁 (麥當勞商圈)