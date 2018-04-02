下班不累！【合陽天擎】帶你Play~

2018-04-02 11:00 聯合線上企劃 文／合陽天擎 提供



近年來，越來越多高階商務人才，開始信奉日本管理學家大前研一的生活『OFF學』概念。

身為企業高階管理工作者，若想釋放日積月累的工作壓力，需要的不是久久一次、擠著人潮的旅行，而是擁有一個下班就能徹底放鬆的居家環境。因此，選擇將生活重心遠離商務精華區，並偏向追求綠居、自然，是追求工作與生活平衡的第一步。而近期最受台北商務族群青睞的居住地，就是目前正在積極建設新店輕軌、未來增值潛力無窮的『新店新都心』。

『新店新都心』綜合了交通便利、生活機能優渥、自然綠地環繞等地利優勢，近年來一直吸引許多追求生活質感的商務人士、藝文名家入住，其中，今年剛曝光的指標建案『合陽天擎』，因其完善的規劃與地段，更成為眾多商務菁英心目中的買房首選。

擁有近3500坪闊綠基地的【合陽天擎】吸引追求自然綠意生活的高階白領 (3D示意圖) 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

交通：便捷交通網，讓您輕鬆通勤 專注衝刺事業

對現代人來說，時間是非常昂貴的資源成本，因此在買房時，首要考慮的就是交通便利性，『合陽天擎』位於新店新都心的安康路生活圈，能在十分鐘左右連接北二高、新北環快、中安大橋，無論是去機場搭機差旅、外縣市洽公，又或者是往返中永和、板橋、大安、信義地區商談業務，便捷的交通路線，都能省下許多不必要的堵車時間。

新店新都心區域內設有國道三號安坑交流道，便捷南北往來 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

環境：背臨雪山龍脈，廣抱千坪綠地，獨享綠居氣度

『合陽天擎』是城市中難得的近3500坪全齡化社區，社區外另有1800坪的永久闊綠雙公園，讓您不用出門，就能享受自然綠意的環抱浸潤，此外，新店新都心背臨雪山山脈，又擁有碧潭、自然森林保護區、二叭子植物園、陽光運動公園等千坪自然綠地，充分展現出離塵不離城，與自然共居的質感生活。

品質：精華區鬧中取靜，不出門享受渡假人生

擁有便捷生活，不一定要忍受喧囂的車馬人流。『合陽天擎』臨近安康路，既享有商圈便利，又獨有置身森林裡的安詳靜謐，社區內特別規劃多項豐富的泳池、花園、健身房、圖書室等多樣化休閒公設，不管是保養健身，還是游泳戲水，又或者是想來一段慵懶看書的寧靜時光，只要踏入『合陽天擎』，就能享受每天放鬆的渡假好心情。

教育：優質中小學區，給孩子多元成長的動力

新店新都心不只擁有豐富的自然景觀，更備有完善的教育資源，以安康路商圈為中心，周邊鄰近安坑國小、新和國小、安康高中、及人中學，康橋國際學校等多家中小學校，讓您不用掛心孩子的升學計畫，簡簡單單就能給孩子快樂積極的教育環境。

安坑國小為「新店新都心」區域內優質學校 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

『合陽天擎』無論在空間規劃，或是整體社區的氛圍營造，以及最重要的隱私維安系統，都以超一流的標準來打造。在這裡，進可往繁華都心衝刺事業版圖，退可在社區內靜享泳池、健身房、撞球室等渡假餘裕，一座好的房子，就該幫助成功人士在專注事業與樂享生活中，找到幸福的平衡。

「合陽天擎」規畫豐富多元休閒設施，讓住戶在家猶如渡假般享受 (3D示意圖) 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

【合陽天擎】

預賞專線：02-2211-1234

接待會館：新店區安光路19號旁 (麥當勞商圈)