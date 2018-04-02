【合陽天擎】高端好規劃 讓您輕鬆買到渡假好房！

2018-04-02 11:00 聯合線上企劃 文／合陽天擎 提供



家的舒適度，決定生活的幸福度。

如果生活的居家空間不足、周邊環境規劃不善，以下的情況三不五時就會輪番上演，例如「家裡空間太小，孩子不管天氣好壞只想往外跑」、「沒有豐富的休閒設施，退休後的爸媽只能在家看電視」、「下班回家只能睡覺，沒有其他活動空間滋潤全家人的生活」，就是這些乏味單調的日子，讓與家人的互動交流越來越少，生活乏善可陳，不舒適又哪來的幸福呢……。

依循下列三項挑選原則，可為自己與家人，找到可以隨時舒展身心、下樓就能放鬆休閒的渡假級好房！

1.選擇『綠地比例高』的優質社區

別讓您的孩子與年長的父母親，在家只能滑手機、看電視，現在就幫孩子與長輩，找到一片擁有豐富綠地與運動場域的優質社區，給孩子能自由奔跑、鍛鍊體能，給長輩悠閒漫步、敦親鄰里的良善環境吧！

2.選擇『豐富休閒設施』的全齡生活空間

社區公共空間的規劃細膩度，也會影響生活品質。公共設施在現代新社區大樓幾乎是基本配備，但設施品質卻參差不齊，除了要尋找擁有豐富休閒設施的社區之外，還要仔細了解每項設施的功用，是否多元彈性能滿足家中長輩、孩子與自己的生活需求，以及管理維護的情況。才不會繳了管理費，卻老是花在無用的公設喔！

豐富多元的休閒設施 可讓居家生活更加多彩多姿 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

3.選擇擁有『流暢生活動線』的社區規劃

買房時一定要特別注意整體社區的動線規劃，像是媽咪們常用的公設，距離小朋友們的遊戲區、閱讀室

是否相近？以及社區的出入動線與周邊防護，是否有全面性的安全規劃？行進動線順暢、省時、安全，也是評估社區的重點所在。良好的居住環境，能帶給您渡假級的居住品質，並真正釋放您在生活中所累積的無形壓力。

走入合陽天擎，每天都是渡假好心情

想要享受渡假級的生活享受，不用真的遠離繁華都市，住在深山裡。

新北市政府近年來積極發展大新店區，其中位於『新店新都心』的輕軌計畫正如火如荼興建中，其後另有安坑活力新商圈等重大計劃，如此極具開發價值的地段，竟早已有一座近3500坪的翠綠莊園社區悄然進駐，引發不少周邊區域居民關切探問。『合陽天擎』，由深耕新北市多年的合陽建設主導開發，區內規劃了五棟樓高22~24層的ARTDECO經典美學建築，未來將成為『新店新都心』最閃耀的擎天地標。

全社區擁有豐富景觀植物造景、千坪中庭花園綠意步道、戶外泳池，訴求豐富多元的休閒設施，符合各年齡層的需求。

「合陽天擎」規劃全齡化社區，導入大量綠意植栽，營造愜意生活感 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

『合陽天擎』位於新店新都心最精華的安康機能商圈，舉凡教育、醫療、飲食採買、休閒自然等生活需求，都能在20分鐘內，輕鬆滿足。且『合陽天擎』位處交通核心，內鄰主要幹道安一路、祥和路，外接安坑交流道、水源快速道路、新北環快等，能在約30分鐘內，恣意暢遊大台北，而距離未來的安坑輕軌K6安康站，也只需步行約十分鐘內。

『合陽天擎』周邊坐擁全方位機能，輕鬆滿足生活所需 圖／合陽天擎 提供 分享 facebook

新店【合陽天擎】

預賞專線：02-2211-1234

接待會館：新店區安光路19號旁 (麥當勞商圈)