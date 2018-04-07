孫安佐案若被定「精神有問題」 名律師：這盤棋狄鶯贏！

2018-04-07 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳慧貞 ╱即時報導



狄鶯赴美救兒孫安佐，外界傳言不斷。圖／摘自臉書 分享 facebook 狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐因在美涉及恐怖威脅被逮，夫妻倆赴美營救愛子，擁有美國律師執照的律師邱彰，連日來針對孫安佐案發表意見，分析各種有利、不利證據，7 日她更在臉書表示若如「警長說孫安佐有神經病」，在「神經病沒有犯罪能力」事證基礎上，表示「這盤棋已下完了，狄鶯贏！」

孫安佐案延燒至今已第9天，目前上達比（Upper Darby）警局已將孫安佐的電腦、iPad及手機，轉交給美國國土安全部分析，案情升高至聯邦層級，賓州警長奇伍德（Michael Chitwood）受訪時透露，孫安佐的精神狀態可能有問題，還表示檢方調查後，孫很可能再被加上「非法擁有槍枝」的罪名。

邱彰因連日來對孫安佐案提出看法，7 日晚和朋友聚餐返家，看到手機高達85通未接，在臉書表示「記者們也太捧我了，只是這把年紀，不求名利，但求平安。」透露若對照美警方所言「孫安佐有神經病」，反而對孫有利，不過網友也對此提出反駁，表示「精神病不等於神經病，精神病也要達到相當的程度才能減刑，還會被送進精神病院。叧外不管是精神病或神經病，都有犯罪能力，就看要不要犯而已～～」；邱彰則回應回應：「慈母救兒，你就有點同理心吧！」