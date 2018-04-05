狄鶯子事件 呂秋遠：不用雪中送炭也無須落井下石

2018-04-05 07:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



藝人孫鵬、狄鶯兒子孫安佐遭美國警方逮捕一案，引起譁然。圖／翻攝自臉書 分享 facebook 藝人孫鵬、狄鶯兒子孫安佐遭美國警方逮捕一案，引起譁然。律師呂秋遠在臉書表示，青少年不容易理解，他們的心裡其實有很多結：青少年的想法很多，有時候他們只是希望引起父母、家人、同伴的注意，或是覺得這樣的標新立異很酷，如此而已。他們跟成年人一樣，渴望歸屬感，也持續在摸索認同當中，請盡量給他們成長與學習的機會。

他說，就讓美國警方詳細調查案件始末，並且讓他們接受應得的法律制裁就好，至於事實的真相，反正你不知道，我不知道，不用雪中送炭，也無須落井下石。

他說，台灣媒體持續報導，都已經延燒1周，都還占據媒體頭版，簡直把狄鶯救子當作歌仔戲在演。當然，很多人都存著看好戲的心理而已，訕笑有之、謾罵有之，這位青少年在一夕之間，成為全台灣最有名的「恐怖份子」。他個人認為應該是這幾個原因，才會導致媒體窮追不捨：

1.家長「看起來」很有錢、很有名：這位青少年的家長是名人、名人的家裡「似乎」很有錢，既然是名人，當然跟一般台灣人的孩子在美國偷竊、殺人不一樣。

2.媽媽「看起來」很寵小孩：這位媽媽曾經在孩子小時候說過，希望他以後當馬英九，「應該」就是望子成龍的媽媽，「大概」也是那種會說「我的小孩沒錯，都是他的朋友帶壞他」的媽媽（至於會不會真的這麼說，其實不重要）。

3.青少年「看起來」很白目：許多人認為，這位青少年就是屁孩，「看起來」很白目，最喜歡闖禍以後說，「我是開玩笑的」，不曉世事、溫室裡的花朵，該有人給這樣的孩子教訓一下了。

4.媽媽的朋友「看起來」很白癡：媽媽的藝人朋友，落井下石、宣稱對方親戚欠錢的有之、為他開脫罪嫌、或者希望外交部介入營救的有之，總之百花齊放，每個「朋友」都趁機來關心一下這件事。

5.美國「看起來」很重視：事情發生在美國，美國才發生校園槍擊案，又是反對恐怖主義大國，這個孩子不知輕重，惹到美國人，這件事應該非常嚴重，甚至可能危及台美邦交，也太丟台灣人的臉。

從這些因素來看，這齣戲（對於觀眾來說是戲，對這家人來說是悲劇）具備了所有台灣媒體應該要加強火力報導的因素：有錢家庭、名人寵媽、無知屁孩、朋友助陣、恐怖主義等等，有這麼多因素在案件裡，不報導這種新聞，要報導什麼？不過，他個人看這件事情的角度，比較傾向於這樣的想法：

1.新聞報導的，不一定就是真的：在這件事情發生以後，除了警方的記者會是真的，很多媒體上的資訊都不見得是可信的。例如媒體報導這位青少年曾經在畢業典禮上如何又如何，後來證實是假的，但是網路與媒體已經罵過一圈。不要相信媒體，他們只能靠不清楚的外電翻譯，還有許多的「好朋友」「老同學」的爆料，來了解這件事情而已。

2.怪力亂神很好笑，我們只能確定有今生，不一定能肯定有來世：從七仙女送公文開始，很多的命理家彷彿搖身一變成為水晶球，言承旭的前世也知道、狄鶯、孫鵬與孩子的三角糾葛也清楚。重點是，竟然還有媒體願意報導這些「命理師」的說詞。對啦，故事看起來很好笑，可是看完以後，會不會覺得其實是命理師與媒體才很好笑？而我們對於這樣的報導角度覺得很可悲。

3.把未成年孩子送出國念書，不一定是好選擇：不要覺得「讓孩子有國際觀」很重要，也不要以為「不要讓孩子輸在起跑點上」很有用。基本上，未成年子女需要的是父母的陪伴，而不是父母的期望。把孩子送出國，有人是為了怕麻煩、有人是為了眼不見為淨、有人是因為沒時間陪伴，至於那些主張國際觀、起跑點的父母，我只能說，國際觀比不上家庭觀、起跑點也可能就是終點，孩子不一定要出國，才會有出息，就算要，也要讓他們成年後自己決定。

4.青少年不容易理解，他們的心裡其實有很多結：青少年的想法很多，有時候他們只是希望引起父母、家人、同伴的注意，或是覺得這樣的標新立異很酷，如此而已。他們跟成年人一樣，渴望歸屬感，也持續在摸索認同當中，請盡量給他們成長與學習的機會。

5.盡量不要嘲笑別人，每個家庭都有難言之隱：當我們在嘲笑別人的時候，看看自己，並不見得比較好，只是煩惱的面向不一樣而已。關於家庭，每個人都有「要解決的」「待解決的」「無法解決的」問題。人生，其實就是這麼辛苦。

他說，就讓美國警方詳細調查案件始末，並且讓他們接受應得的法律制裁就好，至於事實的真相，反正你不知道，我不知道，不用雪中送炭，也無須落井下石。