狄鶯、孫鵬發聲明 籲外界尊重他們隱私

2018-04-05 06:17 中央社 華盛頓4日專電



狄鶯、孫鵬夫婦在美營救孫安佐。 圖/摘自臉書 分享 facebook

藝人狄鶯、孫鵬今天透過委任律師凱勒發出聲明表示，對於兒子孫安佐涉嫌恐怖威脅一事，正在了解案情發展，呼籲外界尊重他們的隱私。

孫安佐因為涉嫌威脅將射擊就讀高中，於3月26日遭到賓州警方逮捕。由於孫安佐涉嫌恐怖威脅，加上又是星二代，此案備受台灣媒體關注，報導連篇累牘。

從事件發生後一直神隱的狄鶯與孫鵬今天透過律師凱勒（Robert Keller）發表聲明說，感謝台灣媒體對此事的關注，他們正在了解美國刑事司法體系，希望外界尊重他們的隱私。

聲明指出，他們最為關心的是保障兒子的權益。案件目前正在徹底調查，確保所有事實完整呈現，而非臆測或含沙射影。各項訊息將由委任律師對外說明。

孫安佐遭警方逮捕後，一直被關押在賓州德拉瓦郡監獄（Delaware County Prison)。3月30日深夜抵達美國的孫鵬狄鶯夫婦，4月2日在獄方的特別許可下，與孫安佐首度會晤，一家人在案件發生後首度團聚。

不過會晤當天，負責此案的上達比（Upper Darby）警局也召開記者會，表示查獲孫安佐持有1600顆子彈與一把自行組裝的9釐米手槍。擔憂他計劃大規模恐怖攻擊，上達比警方也立即通報美國國土安全部（Homeland Security Department），並在3日將孫安佐的電腦、iPad與手機轉交國土安全部進行分析，了解他是否有行動意圖，以及是否有其他共犯。

狄鶯、孫鵬兩人預計明天中午前後，會再度前往監獄探視孫安佐。