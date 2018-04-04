美華裔律師鄧洪：地方警局直接指控孫安佐不公平

2018-04-04 05:35 中央社 洛杉磯3日專電



台灣藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐，被控恐怖威脅一案，當地警方宣布，新發現1600多發子彈，包括攻擊性步槍AK-47有425發、295發AR-15子彈，以及1把9毫米手槍。 圖／翻攝自CBS畫面 分享 facebook

專門受理刑事案件、在洛杉磯執業的華裔律師鄧洪今天說，賓州上達比警局總監奇伍德開記者會指控孫安佐擁槍與子彈，並不公平，形同未審先判，但目前看來情勢對孫安佐不妙。

鄧洪曾在國際刑事鑑定專家李昌鈺的刑事偵查高級培訓班接受訓練，並且是聯邦法院、加州最高法院、上訴法院與高等法院的出庭律師。

賓州上達比（Upper Darby）警局總監奇伍德（Michael Chitwood）舉行記者會提出新證據，指控孫安佐擁槍與1600發子彈。

鄧洪接受中央社記者訪問指出，目前看來情勢對孫安佐不妙，不過檢察官的舉證也有難度。

他質疑的重點在於，警察起獲的槍枝是否能確定是孫安佐組裝製造，另外，上千發的子彈到底是屋主擁有，或是其他人所有。

鄧洪認為，地方警察如果取證違法，這些呈堂證據就不能成立。

鄧洪強調，孫安佐無前科，地方警監透過電視及其他媒體，在兩次記者會中公開揭露尚未調查確認的案件內容，對孫安佐不公平，形同未審先判，辯護律師可主張在當地已難組成公正陪審團，要求法院將全案換至非當地的法院審理。

孫安佐案將在11日預審（pretrial），鄧洪表示，預審只有一次，辯護律師必須就檢方舉證詳細檢視，做好準備工作，他預測預審當天，孫安佐的律師可能會提延期再審並請求裁定保釋，辯護方不能操之過急，畢竟孫安佐涉嫌情節屬於一級輕罪的恐怖威脅，最高可處5年有期徒刑。

如果屆時法官不准予交保，則孫安佐必須被關押至預審開庭，而一般預審的延期再審期限，最長可延緩3至4個月，如果官司打到陪審團階段，則最起碼要一年的時間才會有結果。