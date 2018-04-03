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孫安佐擁大批彈藥 美警方慶幸阻重大悲劇

2018-04-03 22:55中央社 台北3日電

台灣藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐，被控恐怖威脅一案，當地警方發現1600多發子彈，包...
台灣藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐，被控恐怖威脅一案，當地警方發現1600多發子彈，包括攻擊性步槍AK-47有425發、295發AR-15子彈，以及1把9厘米手槍。 圖／翻攝自CBS畫面
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台灣18歲留美學生孫安佐涉嫌恐怖威脅，賓州上達比警方查獲他購得的大批彈藥，研判他恐怕真的準備到學校開槍，警方慶幸及時查獲此案，避免了一起重大悲劇。

孫安佐是台灣藝人孫鵬、狄鶯的獨子，他3月27日被捕後關押在賓州德拉瓦郡監獄，狄鶯、孫鵬昨天首度獲准前往探視。國土安全部人員今天將與地方警局討論案情，決定聯邦政府是否介入此案，這將影響未來的處理層級。

上達比（Upper Darby）警局局長奇伍德（MichaelChitwood）2日舉行記者會說明此案的最新情況時表示，在調查孫安佐所就讀邦納普倫德加斯特天主教高中收到的威脅時，找到這批彈藥，大約有225發12號徑霰彈槍子彈、663發9釐米口徑子彈、295發AR-15步槍子彈，還有425發AK-47子彈，總共約有1660發彈藥。此外，還有一把9釐米手槍。

他表示，這些在網路購得的彈藥，多數都是孫安佐自己買的，他還試圖購買許多其他物品，包括AR15、AK47步槍。「根據所有加總起來的線索，我們肯定感覺他將對學校開槍。」

奇伍德說，讓他感到不安的是那些彈藥的數量。孫安佐還不是美國公民，就能從網路上買到這些東西，「我覺得簡直不可思議」。

有記者問起，孫安佐在不是美國公民的情況下買這些東西，是否違反法律？奇伍德回答：「沒有，這本身不是問題，這就是驚人的地方，光是買那些東西，並沒有什麼，但整件事來看，就很嚴重。有哪個18歲小孩會有這些彈藥，會威脅將在5月1日炸掉學校、對學校開槍。」

他表示，將所有線索相加起來，就是一個等著發生的悲劇。他又說：「看看這些彈藥、還有槍枝，我想我們避免了一起重大悲劇。如果學生沒有依規定出來通報，或者學校行政單位沒有立即介入並通報警方，我們就無法防範。」

奇伍德談起查獲彈藥的過程時表示，學校通知孫安佐寄宿家庭家長說，他們照顧的孩子因恐怖威脅在接受調查。那位家長便走到他的臥室，將所有物品放入袋子，將提袋搬出來。寄宿家長目前尚未面臨指控。

孫安佐槍枝
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