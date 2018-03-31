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孫安佐認了「想買槍」 孫鵬遭起底寵兒不良紀錄

2018-03-31 10:55聯合報 記者李姿瑩╱即時報導

孫鵬狄鶯的獨子孫安佐因開恐攻玩笑，在美國遭警方逮捕。根據「TVBS」報導，賓州上達比警察局局長奇伍德表示，孫安佐坦言的確說了要攻擊學校，但只是開玩笑而已。而「蘋果日報」看到孫安佐的刑事訴狀，內容顯示他已承認想買槍，也向警方承認曾經向其他同學提到要到學校開槍射擊。

這幾天各界都在關注孫家的教養問題，「壹周刊」則發現，2015年時拍到孫鵬父子騎機車雙載的照片，孫鵬當時竟讓16歲的孫安佐騎車，公然無照駕駛。當時周刊在跟拍孫鵬與女球友的緋聞，無意間捕獲16歲的孫安佐騎著機車，載孫鵬出門的畫面，寵兒的不良紀錄再添一筆。

孫鵬和狄鶯正安排與兒子會面。圖/摘自臉書
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