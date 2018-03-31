孫安佐認了「想買槍」 孫鵬遭起底寵兒不良紀錄

2018-03-31 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 李姿瑩 ╱即時報導



孫鵬跟狄鶯的獨子孫安佐因開恐攻玩笑，在美國遭警方逮捕。根據「TVBS」報導，賓州上達比警察局局長奇伍德表示，孫安佐坦言的確說了要攻擊學校，但只是開玩笑而已。而「蘋果日報」看到孫安佐的刑事訴狀，內容顯示他已承認想買槍，也向警方承認曾經向其他同學提到要到學校開槍射擊。