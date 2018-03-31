狄鶯子事件 呂秋遠談親子：別讓他犯錯只為吸引你注意

2018-03-31 07:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



藝人狄鶯（左）與孫鵬兒子孫安佐（右）在美國遭逮捕。圖／擷自狄鶯臉書 分享 facebook 藝人孫鵬、狄鶯兒子孫安佐遭美國警方逮捕，家庭教育方式也引起討論。律師呂秋遠今天在臉書談及親子關係，未點名對象，他表示，別讓孩子犯錯，只是為了吸引家長注意，「如果他犯錯，讓他自己面對，因為這是他的人生，不是你的」、「你可以在他成長的過程中給與建議與指引，但做決定的人，永遠都不應該是你」。

●呂秋遠全文如下：

你的孩子，不是你的孩子，他是自己的種子。

請不要叫她前世情人，她的未來，一點也不浪漫。請不要聽著他的童言童語，長大以後要跟你結婚，而雀躍歡喜，他的往後，不要跟別人攀比。

請不要期待他以後要比你強，也不用擔心他比你弱，因為他的生命來自於你，但不屬於你。他可能像你，有輕巧靈活的小聰明，也有不可理喻的壞脾氣。但是，親愛的，他仍然不屬於你。

你可以用全部的愛灌溉他，因為那是他成長唯一需要的養分。你有的一切，對他來說都微不足道，因為他要的是你，不是你的一切。你能給他的，是不求回報的時間與陪伴，但不是金錢與控制。別讓他犯錯，只是為了吸引你注意。

他不用你讓他念名校，他有興趣會自己去考。他不用你給他吃好料，他想吃會自己去熬。他不用你送他出國深造，在教育裡，他最需要你的言教與身教。

如果他犯錯，讓他自己面對，因為這是他的人生，不是你的。你跟他原本就是各自獨立的個體，只是因為特殊的緣分讓你們有一段時間可以在一起。你可以在他成長的過程中給與建議與指引，但做決定的人，永遠都不應該是你。

不要想要擁抱他一輩子，因為他如果一輩子都需要你，他不如回到娘胎裡去。他不是你的複製品，你對他也沒有所有權。別老是說為了你，而如果你以為他是你，其實你只是愛自己。