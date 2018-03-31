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楊光彬：孫安佐很平靜 最遲2日見狄鶯孫鵬

2018-03-31 03:29中央社 德拉瓦桑頓30日專電

藝人狄鶯與孫鵬兒子孫安佐疑在美涉威脅要對一所高中開槍遭逮捕。駐紐約台北經濟文化辦...
藝人狄鶯與孫鵬兒子孫安佐疑在美涉威脅要對一所高中開槍遭逮捕。駐紐約台北經濟文化辦事處副處長楊光彬於30日前往德拉瓦監獄探視孫安佐，確保他的權益受到保障。圖擷自狄鶯臉書
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駐紐約台北經濟文化辦事處副處長楊光彬今天探視孫安佐後表示，孫安佐心情平靜。獄方正在安排孫安佐與爸媽孫鵬狄鶯會晤，最遲2日前應該能見到面。

楊光彬今天中午左右抵達德拉瓦監獄，在會面室與孫安佐會晤，雙方沒有隔著玻璃窗，面對面相坐，握手、交談，時間約一個小時。

楊光彬會晤後接受媒體訪問時表示，今天來主要目的是為了探視孫安佐，行使領事探視權，保障他的合法權益，也轉達政府關懷之意。

獄方將孫安佐安置在醫療照護中心，為確保安全，也特別安排合適室友。孫安佐轉述，和室友相處不錯，有些交談。

對於孫安佐的狀態，楊光彬說，他看起來心情非常穩定、平穩，態度也很正面樂觀。對整個事件，孫安佐表示，學習到教訓，會用正面樂觀態度面對。孫安佐也感謝各界對他的關心。還特別請紐文處代為轉達訊息給在台北康橋高中、即將在6月畢業的同學，期盼6月能回台灣和同學相見。

楊光彬說，有向孫安佐轉達孫鵬、狄鶯正在趕來的途中，也向獄方要求希望能盡快安排父母與他見面，「下個禮拜一（2日）以前應該可以見得到面」。一般程序要等到5日，但時間太久，希望能越快越好。

藝人狄鶯與孫鵬兒子孫安佐疑涉威脅要對美國賓州一所高中開槍，27日遭警方逮捕，目前人被關押在德拉瓦監獄，預計4月11日開庭。

室友監獄孫鵬狄鶯

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