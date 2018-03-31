持有槍械且言行有異 陸留學生遭美遣返

2018-03-31 04:58 中央社



﹙中央社佛羅里達州奧蘭多29日綜合外電報導﹚藝人狄鶯兒子孫安佐涉嫌威脅要對美國賓州一所高中開槍掃射，27日晚間遭警方逮捕。無獨有偶，對岸一名26歲留學生，近日也因持有突擊式步槍及彈藥而被美國遣返。

「奧蘭多前哨報」（Orlando Sentinel）報導，官員表示，一名在中佛羅里達大學（University ofCentral Florida）就讀的中國學生，因持有軍規步槍且出現「令人不安的行為」而引起警方注意。法官也發現他的簽證因曠課被註銷，如今將被遣返回國。

中佛羅里達大學發出新聞稿表示，校職人員舉報，26歲的孫文亮（Wenliang Sun，音譯）外觀及行為產生了「戲劇性變化」，包括「突然」砸近7萬美元的現金購買新車，結果引起了校警注意。

官員表示，孫文亮從未對大學或學生團體發出威脅。校警局局長貝瑞（Richard Beary）說，警方是因發現他的行為出現若干「警訊」，而開始感到憂心。

警方報告指出，孫文亮2月初向學校輔導員發表「異常談話」後，警方開始調查他。

警方表示，孫文亮2月2日接受面談時，坦言他擁有一把突擊式步槍及彈藥，但因為他在校外的公寓大樓不准存放槍支，他便放在一個儲藏地點。

根據警方的報告，孫文亮告訴警方，他從未擊發過這把槍，並說他只是喜歡「把玩及欣賞」槍械。（譯者：鍾佑貞/核稿：張佑之）