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狄鶯子涉恐嚇 律師：除非走移民途徑 已不可能在美國就學

狄鶯子涉恐嚇 律師：若為刑事罪十年內不得再入境

2018-03-30 08:46世界日報 記者呂賢修╱綜合報導

台灣藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐涉嫌威脅校園在美被捕，孫安佐在ig上傳槍枝照片與打...
台灣藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐涉嫌威脅校園在美被捕，孫安佐在ig上傳槍枝照片與打把影片。圖／翻攝自孫安佐ig
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台灣藝人狄鶯18歲的兒子孫安佐於賓州當交換學生，因一句「我要到學校濫射」且住處遭搜出子彈、十字弓，還有上網查詢步槍紀錄，被控恐怖威脅一案，已在華人圈引起熱議。律師分析，中港台都是控槍社會，隨口說要拿槍掃射，危害不大。但美國多次因忽略這類警訊，釀成悲劇，已吸取教訓，所以不能說是小題大作，可視為文化認知不足。

賓州刑法及移民律師王玉明指出，若警方在其住處搜出子彈屬實，已觸犯州法，外國人持有槍枝、子彈，屬於刑事罪。至於被控的恐怖威脅罪，州法規定，以法官量刑為準，若超過六個月，屬刑事罪，以下屬行為不檢，辯方律師也可主張不起訴。

台灣在美國的交換學生、藝人狄鶯和孫鵬兒子孫安佐以言語恐嚇校園用槍，面臨賓州警方全...
台灣在美國的交換學生、藝人狄鶯和孫鵬兒子孫安佐以言語恐嚇校園用槍，面臨賓州警方全面調查。圖／警方提供
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律師指，賓州有審前機制Accelerated Rehabilitative Disposition (ARD) ，初次觸犯輕罪，若被告放棄爭辯，檢方也不繼續控罪，法官可以ARD結案，可能判罰款、社區服務，若一年內未再犯，逮捕及控罪紀錄都會取消。但此案發生在校園慘案之後，加上事發的德拉瓦郡白人居民多，重視治安，以及媒體廣泛報導，法官及檢方可能都承受壓力。

依法，外國人保釋前都必須知會移民局，移民局會繼續羈押，直至刑事法庭審判結束，若無罪則釋放，有罪則遣返。ARD結案者，移民局一般不會介入，但因為本案已在媒體引起關注，不論ARD或認罪，應都會被遣返。

王玉明表示，此案當事人持F-1留學生簽證，定罪將因違反簽證法被取消F-1身分，若為刑事罪，十年內不得再入境，即便是行為不檢罪且自願出境，也不可再以F-1簽證入境。所以，除非走移民途徑，已不可能再於美國就學。他補充，許多愛槍華人到了美國，需瞭解看似槍支自由，一旦觸法後果嚴重。

槍枝狄鶯

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