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美槍管聲浪高 孫安佐玩笑話闖禍

2018-03-30 03:58中央社 華盛頓29日專電

孫安佐在臉書上傳多張自己頭戴面具、手持噴火器照片。 圖／翻攝自孫安佐臉書
孫安佐在臉書上傳多張自己頭戴面具、手持噴火器照片。 圖／翻攝自孫安佐臉書
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台灣在美國的交換學生孫安佐以言語恐嚇校園用槍，面臨賓州警方全面調查。事件正值佛州高中槍擊案，引爆百萬人反槍遊行餘波蕩漾之際，所謂的開玩笑恐怕難被接受。

賓州上達比警察局（Upper Darby Police）局長奇伍德（Michael Chitwood）在孫安佐被捕的記者會中激動說：「他不僅搜尋買槍，那盒子看來是要造槍，我會關切嗎？當然，他才18歲。」

奇伍德接著說：「他幹嘛要買槍，當獵人？還是要殺人？或血洗校園？那極為愚蠢，瘋狂，失去理智。如果不阻止他，他可以買得到槍。」

孫安佐在ig上傳槍枝照片與打靶影片。 圖／翻攝自孫安佐ig
孫安佐在ig上傳槍枝照片與打靶影片。 圖／翻攝自孫安佐ig
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今年情人節，佛羅里達州派克蘭（Parkland）道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）一名退學生闖入校園開槍濫射，17人喪生。奇伍德在記者會中的激動談話，不難理解美國警方高規格處理孫安佐案，並成為焦點的原因。

佛州槍手克魯茲（Nikolas Cruz）今年19歲，也是軍事迷，臉書上傳不少持槍畫面。聯邦調查局（FBI）曾接獲通報，克魯茲在社群網站張貼令人不安的貼文，但FBI未正視線報導致慘劇發生。

邁阿密的不幸事件讓美國司法機構備受抨擊，若能更警覺，悲劇或許不會發生。這是奇伍德不斷強調，孫安佐案正在積極偵辦的原因。

美國在這樣的氛圍下，同是軍事迷的孫安佐揚言要「射擊」就讀的高中，上網搜尋購買殺傷力強大的步槍，警方在接待家庭中搜出持有子彈及其他裝備。由於與邁阿密槍手有許多雷同，美國警方當然不敢大意。

邁阿密校園槍擊事件發生後，倖存的年輕高中生決定不再沈默，發起的「為我們生命遊行」（March ForOur Lives）活動，24日在全美各大城市串聯下，逾百萬人上街，呼籲美國政府與國會正視槍枝氾濫問題，希望能嚴格緊縮持槍資格，限制高殺傷力武器銷售。

對槍枝氾濫的怒火，連向來支持擁槍的美國總統川普都被迫妥協，簽署行政命令禁止銷售撞火槍托（Bump Stock）。這項設備能在不變更槍械內部構造下，讓半自動武器能像機槍般連發，造成嚴重死傷。

台灣交換生意圖攻擊校園事件引起軒然大波，或許真的只是開玩笑，但網路族群在鍵盤背後敲打，常忽視現實與虛擬世界的分際。在美國，這種玩笑開不得。

資訊爆炸的時代，具自我意識的年輕世代接收龐大訊息，勇於表達，但也容易在無遠弗屆、沒有限制的網路世界以為開玩笑無傷大雅，不知會因此觸法，犯下大錯。

台灣藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐涉嫌威脅校園在美被捕，孫安佐在臉書上傳多張自己頭戴...
台灣藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐涉嫌威脅校園在美被捕，孫安佐在臉書上傳多張自己頭戴面具、手持噴火器照片。圖／翻攝自孫安佐臉書 林伯東
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