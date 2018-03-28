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NVIDIA證實下一款車用超級車載電腦代號為「Orin」

2018-03-28 10:37楊又肇

在此次GTCd 2018中，NVIDIA執行長黃仁勳透露從推出代號「Parker」的第一代自動駕駛車載電腦Drive PX、以及第二代Drive PX 2，同時後續推出代號「Xavier」的新款超級車載電腦，並且以兩組「Xavier」與兩組Volta顯示架構GPU構成Drive Pegasus之後，接下來將準備推出代號「Orin」的全新車用超級車載電腦。

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不過，目前「Orin」除預期是以DC漫畫中的水行俠命名之外，暫時還沒有具體推出時程，以及採用架構等細節，或許將會在接下來的各場GTC活動上揭曉，或是留作明年CES 2019的說明重點。

而已「Orin」的運算效能來看，預期將能以兩組「Orin」組合效能比擬現有Drive Pegasus，藉此讓車輛所需運作電力損耗進一步降低，如此一來也能具體延長自動駕駛車輛預期採用電力動能使用時間。

若以黃仁勳先前曾預期具備全自動駕駛能力的車輛預期將會在2019年出現，或許也代表「Orin」的出現，就是為了Level 4以上的自動駕駛車輛所打造，同時相比作為測試平台為主的Drive Pegasus，「Orin」將有可能實際投入量產自動駕駛車輛使用。

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自動駕駛NVIDIA

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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