藉由NVSwitch設計 NVIDIA以16組Tesla V100打造「全球最大GPU」

除了宣布將去年推出的Tesla V100內建HBM2記憶體擴展至32GB容量，NVIDIA更宣布藉由全新NVSwitch技術連接16組Tesla V100 32GB版本加速卡，藉此構成「全球最大GPU」DGX-2 Station。

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藉由此次同時推出的NVSwitch技術，讓「全球最大GPU」DGX-2 Station內部搭載的16組升級版Tesla V100加速卡可藉由12組NVSwitch兩兩相互溝通，並且直接共享總計高達512GB的HBM2記憶體與運算資源，藉此構成一組最大體積的GPU，並且同樣以金色金屬箱收納。

而DGX-2 Station整體運算效能總計可藉由81900組CUDA核心推至2 Petaflops規模，本身則藉由兩組Intel Xeon處理器、1.5TB記憶體與30TB PCIe介面SSD進行運作，同時在金屬箱內則以三層架構疊合，其中8組Tesla V100各為一層，最底下則是處理器與記憶體等元件放置位置，整體供耗約為10kW，同時NVIDIA再次強調藉由DGX-2 Station所推動效能，相比達到相同效能表現的伺服器所需建置空間、電力損耗、噪音，以及實際應用在學習運算所需時間都能明顯提升。

DGX-2 Station預計將在今年第三季內推出，原本建議售價預期為1億5000萬美元，但實際上售價則是39.9萬美元，相比具備相同算力的傳統超級電腦明顯可節省不少建置經費。

根據NVIDIA統計，若是以去年9月正式推出的DGX-1 Station算力，相比這次推出的DGX-2 Station算力的話，前者需要花費15天才能演算完成的數據，在後者僅需1.5天即可完成，在半年發展時間幾乎成長10倍算力，若進一步相比2012年12月推出的GeForce GTX 580串接所構成算力，則幾乎成長500倍以上。

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