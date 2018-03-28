NVIDIA將以兩組Quadro GV100推動電影等級即時光影渲染效果

相比目前許多電腦視覺技術應用在產值相對較高的自動駕駛發展，但針對醫療領域的電腦視覺應用，其實也是另一個具龐大發展潛能市場，因此NVIDIA在此次GTC 2018宣布將以代號Project Clara的醫療繪圖工作站設計，藉由DGX Station運算能力驅動醫療端的電腦視覺應用，並且結合雲端數據與終端資料中心，讓多名醫療人員可透過虛擬化方式共用運算資源，進而打造全新雲端醫療應用解決方案。

分享 facebook

藉由GPU電腦視覺處理學習，NVIDIA提出的Project Clara醫療繪圖工作站設計，本身就是將搭載多組Tesla V100的DGX Station電腦視覺學習、虛擬化應用套用在醫療領域，並且藉由CUDA、cuDNN、TensorRT，以及RTX等NVIDIA技術，將病例相關斷層掃描資料、X光片等數據進行學習分析，並且藉由視覺化影像呈現，藉此讓醫療團隊能更容易判讀病患身體狀況，同時藉由虛擬實境等方式進行研究，或是進行分析手術方式等應用。

除此之外，藉由NVIDIA GPU Cloud等資源也能配合DGX Station進行虛擬化佈署，或是線上共用數據、運算力，如此一來也能加速醫療團隊救助病患所需花費時間，同時也能讓位處不同地區的醫療團隊進行協例研究患者病況，甚至進一步進行遠端手術操作，對於未來醫療應用發展將帶來更大顯著成長。

目前NVIDIA表示此項計畫已經著手與諸多醫療相關供應鏈廠商進行合作，預期未來將會讓醫療應用產生極大變化。