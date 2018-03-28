親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果春季發表會
數位焦點
GPU技術大會
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

南韓修憲草案送交國會：文在寅的「燭光革命」許諾

國民黨桃園市長初選陳學聖出線 楊麗環認不公憤離席

NVIDIA將把電腦視覺運算、虛擬化運算應用在醫療解決方案

2018-03-28 10:40楊又肇

相比目前許多電腦視覺技術應用在產值相對較高的自動駕駛發展，但針對醫療領域的電腦視覺應用，其實也是另一個具龐大發展潛能市場，因此NVIDIA在此次GTC 2018宣布將以代號Project Clara的醫療繪圖工作站設計，藉由DGX Station運算能力驅動醫療端的電腦視覺應用，並且結合雲端數據與終端資料中心，讓多名醫療人員可透過虛擬化方式共用運算資源，進而打造全新雲端醫療應用解決方案。

分享

藉由GPU電腦視覺處理學習，NVIDIA提出的Project Clara醫療繪圖工作站設計，本身就是將搭載多組Tesla V100的DGX Station電腦視覺學習、虛擬化應用套用在醫療領域，並且藉由CUDA、cuDNN、TensorRT，以及RTX等NVIDIA技術，將病例相關斷層掃描資料、X光片等數據進行學習分析，並且藉由視覺化影像呈現，藉此讓醫療團隊能更容易判讀病患身體狀況，同時藉由虛擬實境等方式進行研究，或是進行分析手術方式等應用。

除此之外，藉由NVIDIA GPU Cloud等資源也能配合DGX Station進行虛擬化佈署，或是線上共用數據、運算力，如此一來也能加速醫療團隊救助病患所需花費時間，同時也能讓位處不同地區的醫療團隊進行協例研究患者病況，甚至進一步進行遠端手術操作，對於未來醫療應用發展將帶來更大顯著成長。

目前NVIDIA表示此項計畫已經著手與諸多醫療相關供應鏈廠商進行合作，預期未來將會讓醫療應用產生極大變化。

分享

NVIDIAGPU

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

藉由NVSwitch設計 NVIDIA以16組Tesla V100打造「全球最大GPU」

2018-03-28 10:39

NVIDIA Drive Constellation 讓自駕車短時間快速累積「上路」經驗

2018-03-28 10:35

NVIDIA將以兩組Quadro GV100推動電影等級即時光影渲染效果

2018-03-28 10:40

從終端運算到雲端加速 NVIDIA期望持續推動更大規模的人工智慧成長

2018-03-28 10:38

NVIDIA證實下一款車用超級車載電腦代號為「Orin」

2018-03-28 10:37

NVIDIA Holodeck技術可在虛擬實境內遠端遙控自駕車

2018-03-28 10:34

熱門文章

影／親民版新iPad來了 學生價：299美元

2018-03-27 23:48

新款9.7吋iPad揭曉 終於加入支援Apple Pencil、AR內容應用

2018-03-28 01:06

蘋果平價版iPad該不該買？來看新舊規格差在哪

2018-03-28 09:44

蘋果發表配備觸控筆iPad 售價近1萬台幣

2018-03-28 02:49

孔劉再度代言華碩ZenFone 5 最新帥照曝光

2018-03-27 17:14

蘋果與羅技合作推親民抗摔「蠟筆」 及更強固的iPad鍵盤保護套

2018-03-28 01:53

蘋果讓iWorks加入更多支援Apple Pencil手寫功能 讓iPad變身筆記本

2018-03-28 01:08

最新超值國民機！三星J2 Pro單機價4千有找

2018-03-27 17:49

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top