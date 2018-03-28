國土6大變革 內政部：給地方更多彈性

2018-03-28 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



地方政府樂見全國國土計畫賦予地方更多彈性，但民團憂心讓地方自由心證畫設，農地恐流失。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

內政部昨呈報「全國國土計畫」草案給行政院，內政部長葉俊榮說，國土計畫賦予地方政府更多自主與彈性，當一塊土地不是作為保育、海洋資源地區，也不是作為農業發展地區時，可依地方特性、發展藍圖、區位、地理及產業條件，進行規畫，不用再像目前非都市土地都採一致性的編定管制。

依據內政部所提出的說明，未來全國國土計畫實施後，我國土地使用將產生六個重要變革。其中第六項涉及原住民族土地，將另訂使用規定。內政部說，國土計畫充分尊重及保存原住民族傳統文化、領域及智慧，建立參與機制，對原住民生活的區域，其使用規定將會同原民會等原住民族主管機關，就其居住、耕作甚至是殯葬等需求，規畫部落空間配置及使用。

其餘首先是畫設國土保育地區：以生物廊道觀點，將山脈保育軸帶、河川廊道、重要海岸及河口濕地串聯，畫設為國土保育地區，進行土地管制，國家公園全納入國土保育範圍。

其次是延續原有區域計畫的環境敏感地區的查詢及土地使用指導規範：未來無法畫歸何種功能分區，都須掌握土地環境特性。第三是引導城鄉有序發展：地方政府可整體考量未來人口、產業、公共設施的成長需求及農地資源、環境條件等，畫設城鄉發展地區。第四是確保農業升級並保護農地：各類農業發展地區，除提供村居住及生活有關設施外，須確保糧食安全生產所需的農地。

另一個變革則是「國土復育促進地區」的畫定：對於飽受國土災害或破壞的地區，將可經由相關單位研議後，提出復育計畫，進行復育工作。

內政部說，早期非都市土地主要是按照現況編定並實施管制，缺乏實質空間計畫來指認發展區位，產業開發也採個案審查，土地使用的不確定性造成投資風險，例如中科二林園區空轉八年後，數千億商機都已消失殆盡，未來國土計畫將減少不確定性與壓力，吸引公私部門招商投資。