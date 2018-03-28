條件籠統？ 民團：畫設農地恐成自由心證

國土計畫草案出爐，民間團體憂心規定模糊，農地畫設恐變成地方政府自由心證。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

內政部全國國土計畫草案昨送行政院。民間團體說，國土計畫一變再變，規定卻越改越模糊，新草案國土四大分區的畫設條件籠統，還刪除原各地方政府被分配的農地量，幾乎是讓各地方政府自由心證畫設，呼籲行政院應再進行版本調整，且依期限於四月卅日公告實施。

主婦聯盟環境保護基金會研究員湯琳翔說，根據農委會全國農地盤點資料，我國農地不足，之前內政部的公開資料也顯示農地不足，但最近內政部對外宣稱依營建署數據資料，全國農牧用地有九十三萬公頃，指農地總量足夠，認為政府是用宜農宜牧山坡地魚目混珠。

地球公民基金會研究員吳其融說，城鄉發展區中畫設定義寬鬆，可畫設項目包山包海，地方政府如果認為有發展需求，就可直接在這個分區中興建發展。

屏東縣政府地政處長李吉弘說，原草案是依農委會前幾年的調查，像後來屏東縣政府自行調查，與農委會的差距就有兩萬多公頃，這也是為何地方不平的原因。但他也說，內政部制定的農地需求總量數字其實沒變，不談各縣市保存量，只是把問題丟給農委會與地方政府。他認為地方已執行都市計畫、區域計畫多年，現在才來國土計畫，畫設有哪些限制？如何補償？都應說清楚。

雲林縣政府新聞處長張凱傑樂見中央採納地方意見，讓農地配置更有彈性，認為須考量農地下陷不適耕作實況，才能發揮土地正義。