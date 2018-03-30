第一夫人過招 彭麗媛、李雪主換了好幾套衣服

2018-03-30 08:58 世界日報 中國新聞組╱北京29日電



中朝第一夫人成嬌點。圖╱世報彙整路透、美聯社 分享 facebook

北韓最高領導人金正恩和夫人李雪主至中國進行非正式訪問。除了金正恩與中國國家主席習近平的歷史性首次會晤，外界也關注到這場秘密會面的場邊「嬌點」，此次也是習近平夫人彭麗媛與李雪主首次同場亮相。據指出，北韓最高領袖攜眷出訪殊為罕見，期間，兩國第一夫人的著裝、舉手投足都成為比較的焦點。

據悉，彭麗媛和李雪主在這次的行程中，起碼各換了三套服裝。

多維新聞報導，從媒體發布的照片可見，在雙方會見時，彭麗媛穿上潑墨花紋的白色長褸斜襟，配上中國紐扣，頗具中國特色，再穿黑色高跟鞋，將頭髮盤起，與李雪主形成對比。而李雪主則穿上駝色套裝七分裙還戴上胸針，搭上披肩長髮，低調素雅又不失身分。

至於兩國領導人在釣魚台國賓館養源齋午宴時，李雪主則是換上了白色荷葉袖套裝，展示身材好比例，衣服上玫瑰花樣式胸章畫龍點睛。彭麗媛則是以一襲淺藍色碎花洋裝現身，並配搭上披肩。

在隨後為金正恩夫妻舉行歡迎晚宴上，彭麗媛則換上了深紫色晚宴長洋裝。

除此之外，訪問期間，金正恩和李雪主參觀中科院研究成果，李雪主換上了白色長外套，以及裡面搶眼的芥末綠洋裝，並搭配深紅色胸針及裸色手拿包。

香港明報報導，金正恩父親金正日在生時訪問中國或俄羅斯期間，其第四夫人金玉雖曾同行，但僅以「國防委科長」等職稱出席外交場合，北韓官媒更從不提及她的存在。不過，在昨天北韓朝中社的報導中，卻明言李雪主隨同外訪並六度提到她，可謂前所未見。

此外，北韓官媒在2月8日建軍節閱兵報導中，尚只稱李雪主為「同志」，現已升級改稱「女士」。

此前媒體報導，李雪主原為歌劇團演員，有「朝鮮版鄧麗君」之譽，還負責管理牡丹峰樂團的工作。但這些資訊均未得到證實。李雪主還曾有過失寵傳聞。

對於這次兩國夫人「衣著過招」，輿論反應不一，有網友認為李雪主年輕亮麗又裝扮得體，站在同為歌手出身的彭麗媛旁邊毫不遜色。不過也有網友認為，彭麗媛落落大方，形象優雅。

更有港媒引述香港時裝設計師點評稱，彭的衣著顏色和潑墨花紋十分活潑，非常切合春天的氣息。李的短外套、高腰裙甚具韓服特色。