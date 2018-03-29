【即時短評】習金會 北京重拾東北亞主導權

2018-03-29 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



接受中共總書記習近平邀請，北韓最高領導人金正恩旋風式訪問北京，原本可能在朝鮮半島問題上失去發言權和影響力的中國大陸，展現外交實力。而一度和北京冷眼相對的金正恩，把首次出國的政治秀給了北京，顯然檯面下和北京達成了交易，還增加了「川金會」上的籌碼，是這次訪北京的大贏家。

金正恩本月同意四月與南韓總統文在寅於板門店會談，並同意建立雙方高層熱線；同時，也向美方表達願意與美國總統川普會面。

北京長期被視為是平壤與國際社會溝通談判的唯一橋梁，但出乎意料，金正恩「繞過」中國，向南韓總統特使傳達「南北韓高峰會」與「川金會」的訊號。這無異作出姿態，表示過去在國際世界擔任北韓「代言人」的中國，角色可能面臨改變。

北京人大、政協「兩會」期間，南韓派安保室主任鄭義溶訪問北京，一天內見了習近平、楊潔篪和王毅，中方急切地想知道北韓在朝核會談中的立場和態度，但也似乎透露北京和平壤之間早已生疏，甚至連金正恩到底在想什麼，將在南北韓談判、北韓與美國談判中談什麼，都不清楚。

這樣「狀況外」，遠的來看是中共主導的「六方會談」早就證明失敗，北韓不願再走老路也不想遵守「九一九」協議；近的是中共無法影響金正恩，無法制止北韓不斷發射導彈以及核試，尤其是在中國接壤的吉林邊境的氫彈試爆，造成東北民眾恐慌。

特別是在聯合國安理會一波波制裁決議推出後，中共堅守聯合國決議對北韓禁運，這對百分之九十外貿都要經過中國大陸為之的北韓氣得跳腳。北韓官方媒體對中共破口大罵「中修」，使得這對「社會主義兄弟友邦」近乎撕破臉的地步。

在中共兩會結束後，金正恩不但答應訪北京，而且迅速成行，當然是北京「力邀」的結果，也適時滿足了金正恩政治上的需求。作為世界上「負責任的大國」和安理會成員國，中共不可能突然中止執行聯合國禁運和制裁協議，給北韓經濟支援，但中共對北韓的援助從來不公開，雙方也非一般「國際間友誼」而已。